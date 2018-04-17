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Сытник: НАБУ постоянно ждет удара, мы пытаемся себя закалять
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17.04.2018 21:35
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В последние два года на Национальное антикоррупционное бюро Украины
осуществлялись постоянные атаки, так будет продолжаться и дальше.
Такое мнение в интервью агентству "Укринформ" высказал глава
ведомства Артем Сытник. Этот материал можно прочитать и на
украинском языке Сытник: Подразделение "К" СБУ видит все заявки
НАБУ на прослушивание и использует это, чтобы навредить
ведомству в работе Фото: The National Anti-Corruption Bureau of
Ukraine / Flickr "Это был неприятный удар со стороны подразделения
"К" СБУ. Я был бы неискренним, если бы сказал, что это прошло
бесследно для НАБУ. Но если откровенно, мы постоянно ждем удара и
пытаемся себя закалять. Последние два года на НАБУ осуществлялась
целая волна атак. И мы понимаем, что в ближайшем будущем это –
наша реальность. Поэтому стараемся устойчиво держать удар и идти
дальше, потому что другого выхода ни у нас, ни у Украины
нет", – отметил Сытник.По его словам, расследование в
отношении коррупции в Государственной миграционной службе
продолжается, однако максимума, которого ведомство намеревалось
достичь в ходе спецоперации, уже вряд ли можно достичь.Существуют
опасения, что и дальнейшие наработки агентов НАБУ тоже будут
нивелированы СБУ или Министерством внутренних дел, через которые
бюро осуществляет прослушивание фигурантов дел, добавил
Сытник."Риски есть. Их можно было бы избежать в случае
принятия парламентом законопроекта, который дает бюро право на
автономное прослушивания. Этот законопроект одобрен Комитетом
по вопросам предотвращения и противодействия коррупции и уже
полтора года лежит в парламенте. Депутаты, видимо, боятся его
принимать. Если в части антикоррупционного суда еще можно быть
осторожным оптимистом, то в части прослушивания – это
нереально. Поэтому мы вынуждены работать с учетом возможного
слива информации о наших негласных следственных действиях", –
отметил Сытник.Он подчеркнул, что подразделение "К" СБУ видит все
заявки НАБУ на прослушивание и использует эту осведомленность,
"чтобы навредить" ведомству в работе.9 ноября 2017 года в
пресс-службе Госмиграционной службы сообщили, что при попытке
передачи взятки в $15 тыс. замглаве ведомства Дине
Пимаховой СБУ задержала агента НАБУ.Чиновница рассказала, что
познакомилась с человеком, представившемся Сергеем Титенковым,
который на протяжении нескольких месяцев общения предлагал ей
решить ряд вопросов, связанных с "незаконной легализацией
иностранных граждан на территории Украины". По словам Пимаховой,
она отказалась. Зампред ГМС добавила, что только в ходе
задержания узнала, что Титенков имеет отношение к НАБУ.Руководитель
бюро Артем Сытник рассказал, что операция НАБУ в отношении
Пимаховой продолжалась с весны 2017 года. По его словам,
детективы задокументировали факт коррупции Пимаховой еще
несколько месяцев назад, хотя сама она написала заявление в СБУ о
провокации взятки. В НАБУ также заявили, что Генеральная
прокуратура Украины и СБУ незаконно вмешались в спецоперацию бюро,
направленную на выявление участников организованной преступной
группировки в Госмиграционной службе, и назвали такие действия
правоохранителей "диверсией".20 сентября 2017 года генпрокурор
Украины Юрий Луценко заявил, что у Генпрокуратуры
имеются доказательства незаконного прослушивания сотрудниками
НАБУ около 140 чиновников. В НАБУ информацию
опровергли.Законопроект №4812, который позволяет
НАБУ вести самостоятельное прослушивание телефонных
разговоров, был зарегистрирован в Верховной Раде Украины в июле
2016 года.В мае 2017 года с требованием предоставить
"прослушку" НАБУ выступил Международный валютный фонд.
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