В последние два года на Национальное антикоррупционное бюро Украины осуществлялись постоянные атаки, так будет продолжаться и дальше. Такое мнение в интервью агентству "Укринформ" высказал глава ведомства Артем Сытник. Этот материал можно прочитать и на украинском языке Сытник: Подразделение "К" СБУ видит все заявки НАБУ на прослушивание и использует это, чтобы навредить ведомству в работе Фото: The National Anti-Corruption Bureau of Ukraine / Flickr "Это был неприятный удар со стороны подразделения "К" СБУ. Я был бы неискренним, если бы сказал, что это прошло бесследно для НАБУ. Но если откровенно, мы постоянно ждем удара и пытаемся себя закалять. Последние два года на НАБУ осуществлялась целая волна атак. И мы понимаем, что в ближайшем будущем это – наша реальность. Поэтому стараемся устойчиво держать удар и идти дальше, потому что другого выхода ни у нас, ни у Украины нет", – отметил Сытник.По его словам, расследование в отношении коррупции в Государственной миграционной службе продолжается, однако максимума, которого ведомство намеревалось достичь в ходе спецоперации, уже вряд ли можно достичь.Существуют опасения, что и дальнейшие наработки агентов НАБУ тоже будут нивелированы СБУ или Министерством внутренних дел, через которые бюро осуществляет прослушивание фигурантов дел, добавил Сытник."Риски есть. Их можно было бы избежать в случае принятия парламентом законопроекта, который дает бюро право на автономное прослушивания. Этот законопроект одобрен Комитетом по вопросам предотвращения и противодействия коррупции и уже полтора года лежит в парламенте. Депутаты, видимо, боятся его принимать. Если в части антикоррупционного суда еще можно быть осторожным оптимистом, то в части прослушивания – это нереально. Поэтому мы вынуждены работать с учетом возможного слива информации о наших негласных следственных действиях", – отметил Сытник.Он подчеркнул, что подразделение "К" СБУ видит все заявки НАБУ на прослушивание и использует эту осведомленность, "чтобы навредить" ведомству в работе.9 ноября 2017 года в пресс-службе Госмиграционной службы сообщили, что при попытке передачи взятки в $15 тыс. замглаве ведомства Дине Пимаховой СБУ задержала агента НАБУ.Чиновница рассказала, что познакомилась с человеком, представившемся Сергеем Титенковым, который на протяжении нескольких месяцев общения предлагал ей решить ряд вопросов, связанных с "незаконной легализацией иностранных граждан на территории Украины". По словам Пимаховой, она отказалась. Зампред ГМС добавила, что только в ходе задержания узнала, что Титенков имеет отношение к НАБУ.Руководитель бюро Артем Сытник рассказал, что операция НАБУ в отношении Пимаховой продолжалась с весны 2017 года. По его словам, детективы задокументировали факт коррупции Пимаховой еще несколько месяцев назад, хотя сама она написала заявление в СБУ о провокации взятки. В НАБУ также заявили, что Генеральная прокуратура Украины и СБУ незаконно вмешались в спецоперацию бюро, направленную на выявление участников организованной преступной группировки в Госмиграционной службе, и назвали такие действия правоохранителей "диверсией".20 сентября 2017 года генпрокурор Украины Юрий Луценко заявил, что у Генпрокуратуры имеются доказательства незаконного прослушивания сотрудниками НАБУ около 140 чиновников. В НАБУ информацию опровергли.Законопроект №4812, который позволяет НАБУ вести самостоятельное прослушивание телефонных разговоров, был зарегистрирован в Верховной Раде Украины в июле 2016 года.В мае 2017 года с требованием предоставить "прослушку" НАБУ выступил Международный валютный фонд. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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