В субботу, 21 апреля, у здания Киевской городской государственной администрации (ул. Крещатик, 36), состоится передача городу Киеву Кубков Лиги Чемпионов УЕФА. Непосредственно церемония передачи Кубков ЛЧ будет проводиться с 12:40 до 13:00 перед зданием горадминистрации, передает со ссылкой на пресс-службу КГГА.

Как сообщили в пресс-службе, на сцене возле КГГА Кубка встречать мэр Виталий Кличко и президент Федерации футбола Украины Андрей Павелко.

Трофеи им передадут послы финалов Лиги чемпионов между женщин и Лиги чемпионов УЕФА сезона 2017/2018 - Ия Андрущак и Андрей Шевченко.

Напомним, на конец Лиги чемпионов в Киеве ожидают более 50 тыс. иностранцев.

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