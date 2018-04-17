В Украине создадут специальное компьютерное обеспечение для специалистов по охране культурного наследия

Об этом сообщил глава управления Министерства культуры Украины Александр Епифанов, передает пресс-служба Днепропетровской ОГА .

В Украине создадут специальное компьютерное обеспечение для специалистов по охране культурного наследия. Отмечается, что доступ к порталу будут иметь и обычные жители страны. С помощью электронной платформы они будут подавать предложения о внесении той или иной достопримечательности в государственный список.

"Мы создадим масштабную коммуникационную платформу. Она будет содержать список памятников истории и культуры. Пользоваться программой смогут и обычные граждане. Они будут сообщать о необходимости обратить внимание на тот или иной объект. Мы будем устанавливать четкие сроки, в которые соответствующий орган должен среагировать на обращение пользователя", - рассказал Александр Епифанов.

Планируется, что на портале расширить государственный список смогут все желающие. Например, предложить внести в список памятников здание из своего родного села. Если заявку одобрят, объект будут защищать и ухаживать за сохранностью его подлинности.

Информационная платформа пригодится и специалистам по охране культурного наследия. Они смогут вносить изменения в государственный список памятников в режиме онлайн. Ранее эта процедура была забюрократизированной. Создание электронной платформы значительно ускорит и осовременит ее.