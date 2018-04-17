|Минкульт создаст онлайн-платформу для охраны исторических памятников
|17.04.2018 21:40
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В Украине создадут специальное компьютерное обеспечение для специалистов по охране культурного наследияВ Украине создадут платформу для охраны недвижимых памятников истории, доступ к которой будут иметь все украинцы.
София Киевская. Фото: kiev4me.kiev.ua
Об этом сообщил глава управления Министерства культуры Украины Александр Епифанов, передает пресс-служба Днепропетровской ОГА.
В Украине создадут специальное компьютерное обеспечение для специалистов по охране культурного наследия. Отмечается, что доступ к порталу будут иметь и обычные жители страны. С помощью электронной платформы они будут подавать предложения о внесении той или иной достопримечательности в государственный список.
"Мы создадим масштабную коммуникационную платформу. Она будет содержать список памятников истории и культуры. Пользоваться программой смогут и обычные граждане. Они будут сообщать о необходимости обратить внимание на тот или иной объект. Мы будем устанавливать четкие сроки, в которые соответствующий орган должен среагировать на обращение пользователя", - рассказал Александр Епифанов.
Планируется, что на портале расширить государственный список смогут все желающие. Например, предложить внести в список памятников здание из своего родного села. Если заявку одобрят, объект будут защищать и ухаживать за сохранностью его подлинности.
Информационная платформа пригодится и специалистам по охране культурного наследия. Они смогут вносить изменения в государственный список памятников в режиме онлайн. Ранее эта процедура была забюрократизированной. Создание электронной платформы значительно ускорит и осовременит ее.
Напомним, что Министерство культуры Украины выражало возмущение из-за выставки "Пантикапей и Фанагория. Две столицы Боспорского царства", которая проводилась в Московском государственном музее изобразительных искусств имени А.С. Пушкина. Выставка демонстрировала 450 экспонатов по истории Боспорского царства от VII в. до н.э. до I в. н.э. Там были археологические предметы из фондов Восточно-Крымского историко-культурного музея-заповедника (г. Керчь).