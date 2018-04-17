Правоохранители предоставили рекомендации пользователям Google Chrome: как удалить вирусные приложения.

В Интернете зафиксировано массовое распространение вируса через социальную сеть Facebook. Впервые он был зафиксирован в 2017 году, а сейчас распространяется по всему миру, в том числе и на территории Украины, информирует svodka.net.

Об этом сообщила пресс-служба национальной полиции Украины со ссылкой на Департамент киберполиции.

Так, спам-сообщения с «вирусной» ссылкой направлялись пользователям Facebook`a от имени их друзей. В сообщениях указывалась ссылка на умышленно подготовленную страницу, имитирующую видеохостинг и предлагающую добавить в Google Chrome приложение для получения возможности просмотра этого видео.

Этот тип вируса распространяется с целью майнинга непосредственно в браузере пораженного компьютера, пользуясь его ресурсами. Размещенный в веб-магазине Сhrome плагин только за четверо суток набрал 30.000 загрузок.

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Специалисты по киберполиции отмечают, что в случае получения подобного сообщения необходимо максимально быстро предупредить об этом пользователя, с аккаунта которого распространяется такая ​​информацию. У себя такое сообщение нужно обозначить как спам.

«Этот вирус может похитить данные, которые пользователь вводит в формы на сайтах, включая логины и пароли на всех страницах. Выявлено, что этот тип вируса распространяется с целью майнинг непосредственно в Вашем браузере, пользуясь ресурсами Вашего компьютера», – сообщили в киберполиции и предоставили рекомендации по удалению вирусного приложения.

Это стандартное Google Chrome приложение, которое можно удалить по стандартной процедуре:

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-В углу экрана нажмите «Панель запуска»– стрелка вверх.

-Правой кнопкой мышки нажмите на приложении, которое нужно удалить.

-Нажмите «Удалить».

-Еще раз нажмите «Удалить».

Как удалить расширение

-Откройте Chrome.

-Нажмите на значок с тремя точками – Инструменты – Расширения.

-Нажмите значок «Удалить» возле расширения.

-Для подтверждения нажмите «Удалить».

Совет: чтобы удалить расширение со значком на панели инструментов браузера, нажмите значок правой кнопкой мышки и выберите опцию «Удалить» из Chrome.

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