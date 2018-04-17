Сегодня вечером, в Одессе на Люстдорфской дороге группа неизвестных в балаклавах и бронижилетах устроила перестрелку.

Причиной стрельбы стал конфликт из-за австостоянки "Вымпел-11" в районе улицы Костанды, передает со ссылкой на .

Полиция Одесской области также подтвердила случай со стрельбой. По их информации, в перестрелке использовали травматическое оружие и шумовые гранаты.

"На месте происшествия правоохранители обнаружили группу лиц в балаклавах и бронежилетах, которые бегали по крыше парковки и стреляли из вероятно травматического оружия. Кроме того, по предварительным данным, нарушители использовали шумовые гранаты", - отметили в полиции.

В результате инцидента пострадали два человека, сейчас они в больнице. Правоохранители задержали 10 участников конфликта.

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