Погода, Новости, загрузка...
Зеленский объяснил необходимость встречи в нормандском формате
30.10.2019 14:07
Зеленский объяснил, почему встреча в нормандском формате так важна для решения конфликта на Донбассе Сводка.нет - Новости Украины и Мира
 Поделитесь статьей с друзьями
 