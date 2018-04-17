Следствие по делу внефракционного народного депутата Надежды Савченко хочет получить образцы ее слюны, сообщил адвокат Олег Соловей. Сегодня Савченко допросили в СИЗО СБУ Фото: pravda.com.ua "Завтра, 18.04. в 13:00 в Шевченковский районный суд будет доставлена Надежда Савченко по делу об отборе биологических образцов", – говорится в сообщении. https://www.facebook.com/Savchenko.Nadiia/posts/1587933747970586 Адвокат Савченко Олег Соловей в комментарии "Украинской правде" сообщил, что речь идет об образцах слюны."Была информация, что на одном из телефонов была слюна женщины. Вот сейчас хотят слюну отобрать", – рассказал он.По словам защитника, Савченко не хотела предоставлять эти образцы, аргументируя отказ тем, что следствие не один раз имело возможность их взять."А если отказывается, то этот процесс они будут делать принудительно по решению суда", – добавил Соловей.22 марта Верховная Рада лишила Савченко неприкосновенности и дала дозволение на ее задержание и арест. 23 марта суд арестовал нардепа до 20 мая без права залога. В этот же день она объявила голодовку. Савченко подозревают в подготовке террористического акта, сговоре с целью насильственного свержения конституционного строя, подготовке к посягательству на жизнь государственных деятелей. Генеральный прокурор Юрий Луценко отмечал, что нардеп и глава "Офицерского корпуса" Владимир Рубан, которого арестовали до 6 мая, планировали "широкомасштабные террористические атаки" в центре Киева. Для этих целей они якобы договорились о поставках оружия с главарем боевиков "ДНР" Александром Захарченко.Савченко должна была пройти проверку на полиграфе 5 апреля, но ее адвокаты заявили, что не получили материалы дела и не смогли подготовиться к допросу. В связи с этим Савченко прошла только первую часть проверки – психологическую, и после этого адвокаты попросили перерыв.В СБУ заявили, что Савченко сознательно отказалась от допроса на полиграфе.Утром 13 апреля адвокат Савченко сообщил, что Надежда начала проходить проверку на полиграфе. Однако допрос приостановили из-за состояния ее здоровья.Савченко на три дня приостанавливала голодовку перед допросом 16 апреля, но его перенесли по техническим причинам на следующий день. Защитник нардепа заявил, что она снова отказалась от еды.Сегодня Савченко допросили в СИЗО СБУ. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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