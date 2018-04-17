Украина поднялась в рейтинге стран с самой мощной армией Топ-5 возглавили вооруженные силы США, за ними в первую пятерку рейтинга вошли армии России, Китая, Индии и Франции Вооруженные силы Украины только за месяц поднялись на одну строчку рейтинга самых сильнейших армий мира, информирует svodka.net. ВСУ занимают 29 место из 136 стран. На одну позицию наших военных опередила Греция (28 место), на строчку ниже – Чехия (30 место), передает Global Firepower. Топ-5 возглавили вооруженные силы США, за ними в первую пятерку рейтинга вошли армии России, Китая, Индии и Франции. Далее следуют Великобритания, Южная Корея, Япония, Турция и Германия. Топ-50 стран мира закрывает Казахстан, а обогнала ее на одну позицию Сирия. Последнее место в рейтинге занял Бутан. Читайте: Составлен рейтинг самых ожидаемых фильмов 2018 года (+ трейлеры) Компания провела комплексное исследование, в ходе которого учла более 50 факторов. Страны с ядерным арсеналом получали бонусные баллы.



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