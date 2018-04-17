|"Буде кліп": Оля Полякова з пишними кучерями заінтригувала фанів (ФОТО)
|17.04.2018 22:02
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Відома співачка Оля Полякова продовжує тішити шанувальників приємними звістками: у своєму Інстаграмі зірка повідомила, що почала зйомки нового кліпу.
Співачка вже випускала на початку березня і сингл, і відеороботу на пісню "Мама", де з'явилася її матір та доньки Маша і Аліса.
На світлині, яка з'явилася в Інстаграмі, Полякова позує у незвичному для себе образі - з пишно накрученими кучерями та яскравим макіяжем.
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