НАБУ справиться с коррупцией, когда создадут Антикорпуциний суд. Об этом рассказал директор Антикоррупционного бюро Артем Сытник,передает со ссылкой на .

"Наибольшее достижение не только НАБУ, но и всей антикоррупционной реформы заключается в том, что в стране больше не существует" неприкосновенных ". Ранее между них было немало чиновников. Максимум, что можно было представить, - это возбуждение уголовных производств в отношении экс-чиновников после смены власти. НАБУ - первый орган, который начал разоблачать преступления, совершенные действующими чиновниками. Их задержание показали: когда ты причастен к коррупционным схемам и для этого есть довольно доказательств, тебя задержат, сообщат о подозрении и ты ответишь перед судом. Этот успех тактический, а не хитрый. Он может стать и провалом, если дела не получат в суде логического завершения ".

Директор НАБУ отметил, что для полноценной работы бюро нужно создать Антикоррупционный суд.

"Судебная ветвь власти, просто не готова рассматривать эти дела. Судьи постоянно находятся под огромным давлением. Когда они приходили работать в Соломенский суд столицы, то в страшном сне не видели, что им придется работать с делами НАБУ. А сейчас, во время некоторых судебных процессов, когда ставится вопрос об аресте чиновника, приходит где-то двадцать народных депутатов, три министра и начинают давить на суд. Судья этого ни профессионально, ни морально выдержать не может.

Есть объективные факторы, которые препятствуют быстрому рассмотрению дел, расследованных НАБУ. По каждому делу нужно создать коллегию в составе трех судей и не всегда эта коллегия может работать каждый день.

Нужен специализированный Антикоррупционный суд, в котором коллегия судей будет по четыре-шесть дел и они слушаться не раз в месяц, а каждый день. Тогда мы будем иметь гораздо быстрее результат. Нынешние темпы рассмотрения дел не устраивают ни НАБУ с САП, ни общество ".

30 марта Генеральный прокурор Юрий и руководитель НАБУ Артем Сытник направили к дисциплинарной комиссии прокуроров жалобу с просьбой уволить руководителя Специализированной антикоррупционной прокуратуры Назара Холодницкого. Холодницкого подозревают в неисполнении или ненадлежащем исполнении служебных обязанностей, разглашении охраняемой законом, грубое нарушение правил прокурорской этики, вмешательство в деятельность других должностных лиц, в том числе и путем публичных высказываний относительно их решений.

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