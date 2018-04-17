На поле в Днепропетровской области нашли фугасную авиационную бомбу весом 100 кг, сегодня ее уничтожили. Об этом сообщила пресс-служба ГСЧС, передает

"16 апреля в 18:20 в Службу спасения "101" поступило сообщение о том, что за пределами села Садовое Софиевского района сотрудники полиции обнаружили на поле устаревшую фугасную авиационную бомбу весом 100 кг", - отметили спасатели.

Место происшествия обследовали группы пиротехнических работ. Дополнительных боеприпасов не нашли.

Взрывоопасный предмет обезвредили 17 апреля в 11:00 путем контролируемого подрыва на специальном полигоне.

Напомним, в пгт Брюховичи, что в пригороде Львова, нашли 178 единиц взрывоопасных предметов.

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