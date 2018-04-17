В Ассоциации спортивной борьбы Украины объяснили, что, согласно приказу Министерства молодежи и спорта Украины от 11 апреля №1554, предыдущий запрет на участие украинских спортсменов в соревнованиях на территории Российской Федерации отменен. Остается запрет только на финансирование таких соревнований за счет бюджета. Об этом сообщил менеджер по связям с общественностью Ассоциации спортивной борьбы Украины Андрей Яценко.

"11 апреля этого года приказом Минмолодьспорта № 1554 отменен приказ, запрещающий участие в спортивных соревнованиях на территории Российской Федерации. Этим приказом, то есть, вторым приказом, только запрещено финансирование за счет бюджета участия в соревнованиях, которые проходят на территории России", - пояснил Яценко.

То есть, уточнил менеджер по связям с общественностью, спортсмены за свой счет могут принять участие в соревнованиях, которые состоятся РФ.

Напомним, ранее сообщал, что Ассоциация спортивной борьбы Украины решила отправить спортсменов на предстоящий чемпионат Европы по борьбе-2018, который пройдет в Каспийске (Россия).

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