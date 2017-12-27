|Заместителем министра юстиции назначена Светлану Глущенко
|27.12.2017 10:09
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Кабинет министров Украины назначил заместителем министра юстиции Светлана Глущенко. Об этом говорится в распоряжении КМУ от 20 декабря 2017 года №941-р, передает
“Назначить Глущенко Светлану Владимировну заместителем министра юстиции Украины”, — отмечается в документе.
Как сообщал Кабинет министров Украины назначил заместителем министра обороны Украины по вопросам евроинтеграции Анатолия Петренко.
Нагададаемо, 8 декабря сотрудники НАБУ устроили обыски в здании Министерства юстиции Украины.
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