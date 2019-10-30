Zоо Halloween в Киевском зоопарке
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30.10.2019
Киев, Украина
Київський зоологічний парк загальнодержавного значення, УНІАН, Reuters
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Метки: животные, зоопарк, Киев, Хэллоуин.
Zоо Halloween в Киевском зоопарке
В Киевском зоопарке уже начали отмечать Хэллоуин. Особенно этому рады его обитатели, которые очень любят лакомиться яркими и спелыми тыквами. Сейчас за этим могут понаблюдать и гости зоопарка: на странице в Фейсбук опубликовали график угощения животных. Интересно, что медведям и слону подарки будут выдавать почти каждый день. А вот посмотреть, как уплетают его еноты, можно только в четверг.