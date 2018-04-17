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Сытник о деле Холодницкого: Зафиксированы факты, по моему мнению, не совместимые с работой прокурора
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17.04.2018 22:15
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Глава Национального антикоррупционного бюро Украины Артем Сытник
отказался делать прогнозы относительно возможной отставки
руководителя Специализированной антикоррупционной прокуратуры
Назара Холодницкого. 16 апреля генпрокурор заявил, что в записях
прослушки нет оснований для привлечения Холодницкого к
уголовной ответственности Фото: The National Anti-Corruption Bureau
of Ukraine / Flickr "Зафиксированы факты, по моему мнению, не
совместимые с работой прокурора. Но это мое мнение, я не
уполномочен принимать решения. Я считаю, что не может в
цивилизованной стране прокурор говорить другому прокурору, что "ты
знаешь, можно поступить по закону, а можно человека вывести из-под
ответственности". Это недопустимо. Не только для Антикоррупционной
прокуратуры, а вообще для прокуратуры в целом", – подчеркнул
Сытник.На вопрос о возможной отставке Холодницкого, Сытник
отказался делать прогнозы."То, что входило в мою компетенцию, я
сделал. Было бы страшнее, если бы это стало трендом
Антикоррупционной прокуратуры. Но мы видим, что там нормальный
коллектив, и мы с ними готовы работать. На сегодня прокуроры САП и
детективы НАБУ работают в штатном режиме... Самое главное, эти
записи показали, что в САП есть люди, которые работают, и мы с
огромным уважением к ним относимся", – добавил глава НАБУ.В марте
2018 года стало известно, что НАБУ несколько
недель прослушивало кабинет главы САП Назара Холодницкого.В
интервью ZN.UA глава НАБУ Артем Сытник пояснил, что в деле
Холодницкого речь идет о "сливе" информации фигурантам
уголовных производств, давлении на должностных лиц и судей. По его
словам, именно руководитель САП мешает прокурорам профессионально и
эффективно выполнять свои обязанности.30 марта генпрокурор Юрий
Луценко и Сытник направили в квалификационно-дисциплинарную
комиссию прокуроров жалобы на Холодницкого. Луценко попросил
комиссию рассмотреть вопрос об увольнении главы САП. 2
апреля председатель КДКП Виталий Грушковский сообщал, что
комиссия может приступить к рассмотрению жалобы на
Холодницкого минимум через месяц.4 апреля НАБУ опубликовало
фрагменты записей из кабинета Холодницкого.16 апреля Луценко
заявил, что в этих записях нет оснований для привлечения
Холодницкого к уголовной ответственности.
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