Глава Национального антикоррупционного бюро Украины Артем Сытник отказался делать прогнозы относительно возможной отставки руководителя Специализированной антикоррупционной прокуратуры Назара Холодницкого. 16 апреля генпрокурор заявил, что в записях прослушки нет оснований для привлечения Холодницкого к уголовной ответственности Фото: The National Anti-Corruption Bureau of Ukraine / Flickr "Зафиксированы факты, по моему мнению, не совместимые с работой прокурора. Но это мое мнение, я не уполномочен принимать решения. Я считаю, что не может в цивилизованной стране прокурор говорить другому прокурору, что "ты знаешь, можно поступить по закону, а можно человека вывести из-под ответственности". Это недопустимо. Не только для Антикоррупционной прокуратуры, а вообще для прокуратуры в целом", – подчеркнул Сытник.На вопрос о возможной отставке Холодницкого, Сытник отказался делать прогнозы."То, что входило в мою компетенцию, я сделал. Было бы страшнее, если бы это стало трендом Антикоррупционной прокуратуры. Но мы видим, что там нормальный коллектив, и мы с ними готовы работать. На сегодня прокуроры САП и детективы НАБУ работают в штатном режиме... Самое главное, эти записи показали, что в САП есть люди, которые работают, и мы с огромным уважением к ним относимся", – добавил глава НАБУ.В марте 2018 года стало известно, что НАБУ несколько недель прослушивало кабинет главы САП Назара Холодницкого.В интервью ZN.UA глава НАБУ Артем Сытник пояснил, что в деле Холодницкого речь идет о "сливе" информации фигурантам уголовных производств, давлении на должностных лиц и судей. По его словам, именно руководитель САП мешает прокурорам профессионально и эффективно выполнять свои обязанности.30 марта генпрокурор Юрий Луценко и Сытник направили в квалификационно-дисциплинарную комиссию прокуроров жалобы на Холодницкого. Луценко попросил комиссию рассмотреть вопрос об увольнении главы САП. 2 апреля председатель КДКП Виталий Грушковский сообщал, что комиссия может приступить к рассмотрению жалобы на Холодницкого минимум через месяц.4 апреля НАБУ опубликовало фрагменты записей из кабинета Холодницкого.16 апреля Луценко заявил, что в этих записях нет оснований для привлечения Холодницкого к уголовной ответственности. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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