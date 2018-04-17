|"Новинского уже скрутило" - сети реагируют на церковное заявление Порошенко
|17.04.2018 22:19
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Украинцы по-разному восприняли такое заявление. Одни называют его пиаром президента, другие просто радуются. Некоторые считают инициативу правильной, но сомневаются в возможности ее реализовать,передает со ссылкой на .
Gazeta.ua собрала мнения интернет-пользователей относительно создания в Украине Единой православной церкви.
Давай, Порох! Ми тільки за! За Єдину Помісну Церкву! Рви русню інфарктами та інсультами!
Житомирянин (@Aleks_Kovalyuk) 17 квітня 2018 р.
Патріархат вже попросив, тепер Президент. Залишилось тільки прохання парламенту - і Україна матиме ВЛАСНУ незалежну православну церкву. Сподіваюсь, невдовзі зможу привітати українських християн https://t.co/2gu5HMLJXK
Софія Кіпішанська (@Rullgardyna) 17 квітня 2018 р.
Єдина помісна українська
Церква - гарна ідея Порошенка. Хоча раніше автором ідеї був .
Serhiy Rudenko (@rudenko_s) 17 квітня 2018 р.
Президент 17 апреля принял в АП руководство Верховной Рады и председателей фракций и групп. На встрече глава государства сообщил, что обращается ко Вселенскому патриархату с просьбой предоставить томос Украинской поместной автокефальной церкви, и попросил Верховную Раду поддержать эту инициативу.