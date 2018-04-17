Украинцы по-разному восприняли такое заявление. Одни называют его пиаром президента, другие просто радуются. Некоторые считают инициативу правильной, но сомневаются в возможности ее реализовать,передает со ссылкой на .

Gazeta.ua собрала мнения интернет-пользователей относительно создания в Украине Единой православной церкви.

Давай, Порох! Ми тільки за! За Єдину Помісну Церкву! Рви русню інфарктами та інсультами!

Житомирянин (@Aleks_Kovalyuk) 17 квітня 2018 р.

Патріархат вже попросив, тепер Президент. Залишилось тільки прохання парламенту - і Україна матиме ВЛАСНУ незалежну православну церкву. Сподіваюсь, невдовзі зможу привітати українських християн https://t.co/2gu5HMLJXK

Софія Кіпішанська (@Rullgardyna) 17 квітня 2018 р.

Єдина помісна українська Церква - гарна ідея Порошенка. Хоча раніше автором ідеї був .



Але є одне "але". А що робити із Московським патріархатом в Україні? цього не знав. Не знає цього і Порошенко

Serhiy Rudenko (@rudenko_s) 17 квітня 2018 р.

Президент 17 апреля принял в АП руководство Верховной Рады и председателей фракций и групп. На встрече глава государства сообщил, что обращается ко Вселенскому патриархату с просьбой предоставить томос Украинской поместной автокефальной церкви, и попросил Верховную Раду поддержать эту инициативу.

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