|
Военная прокуратура задержала контрактника ВСУ, который продавал гранатометы
|
17.04.2018 22:22
|
В прокуратуре сообщили, что солдат-контрактник танковой бригады
продал за 3,2 тыс. грн пять гранат и 138 патронов калибра 7,62 мм,
после чего попытался реализовать два гранатомета и был задержан
правоохранителями. Этот материал можно прочитать и на украинском
языке Военный пытался продать два гранатомета за 18,6 тыс. грн
Фото: Андрій Лисенко / Facebook "Военнослужащий службы по контракту
еще 4 апреля 2018 года... реализовал гражданскому лицу за 3,2 тыс.
грн запас боеприпасов, а именно: две гранаты РГД-5, три гранаты Ф-1
и 138 патронов калибра 7,62 мм", – рассказал спикер
прокуратуры.17 апреля контрактник попытался продать за 18,6 тыс.
грн два гранатомета: РПГ-18 и РПГ-26, – после чего и был задержан
правоохранителями. По предварительной информации, боеприпасы были
доставлены контрактником из зоны АТО, где он проходил
службу.Оружие, боеприпасы и деньги изъяты. Задержанному
военнослужащему грозит обвинение по ст. 263 ч. 1 УК Украины за сбыт
оружия (от трех до семи лет тюрьмы) и ст. 410 ч. 3 УК Украины
(похищение, присвоение, вымогательство военнослужащим оружия,
боевых припасов, взрывчатых или других боевых веществ в условиях
особого периода, кроме военного положения), по которой ему грозит
лишение свободы на срок от пяти до 12 лет.Решается вопрос о
сообщение задержанному о подозрении, а также избрании ему меры
пресечения в виде заключения под стражу и наложении ареста на
имущество.
https://www.facebook.com/lysenko.andrii/posts/2027850704130626
Сводка.нет - Новости Украины и Мира