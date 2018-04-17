В прокуратуре сообщили, что солдат-контрактник танковой бригады продал за 3,2 тыс. грн пять гранат и 138 патронов калибра 7,62 мм, после чего попытался реализовать два гранатомета и был задержан правоохранителями. Этот материал можно прочитать и на украинском языке Военный пытался продать два гранатомета за 18,6 тыс. грн Фото: Андрій Лисенко / Facebook "Военнослужащий службы по контракту еще 4 апреля 2018 года... реализовал гражданскому лицу за 3,2 тыс. грн запас боеприпасов, а именно: две гранаты РГД-5, три гранаты Ф-1 и 138 патронов калибра 7,62 мм", – рассказал спикер прокуратуры.17 апреля контрактник попытался продать за 18,6 тыс. грн два гранатомета: РПГ-18 и РПГ-26, – после чего и был задержан правоохранителями. По предварительной информации, боеприпасы были доставлены контрактником из зоны АТО, где он проходил службу.Оружие, боеприпасы и деньги изъяты. Задержанному военнослужащему грозит обвинение по ст. 263 ч. 1 УК Украины за сбыт оружия (от трех до семи лет тюрьмы) и ст. 410 ч. 3 УК Украины (похищение, присвоение, вымогательство военнослужащим оружия, боевых припасов, взрывчатых или других боевых веществ в условиях особого периода, кроме военного положения), по которой ему грозит лишение свободы на срок от пяти до 12 лет.Решается вопрос о сообщение задержанному о подозрении, а также избрании ему меры пресечения в виде заключения под стражу и наложении ареста на имущество. https://www.facebook.com/lysenko.andrii/posts/2027850704130626 Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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