Более 30 технологических компаний, в том числе Facebook и Microsoft, подписали соглашение об отказе от участия в кибератаках, которые могут быть организованы правительством какой-либо страны, сообщает Reuters, информирует svodka.net.

Согласно документу компании обязуются обмениваться информацией об уязвимостях друг друга и угрозах безопасности. Среди подписавших соглашение компаний – Cisco, Juniper Networks, Oracle, Nokia, SAP, Dell, Symantec, FireEye и Trend Micro. Крупные американские технологические компании Amazon, Apple, Alphabet и Twitter отказались подписывать соглашение. Как отмечает Reuters, в список подписавшихся также не вошла ни одна из российских, китайских, иранских и северокорейских компаний.

Президент Microsoft Брэд Смит на протяжении нескольких лет пытался донести до общественности мысль о необходимости создания так называемой «цифровой женевской конвенции», которая бы установила правила поведения в киберпространстве, пишет Reuters. Именно Смит в феврале 2017 г. на конференции по кибербезопасности в Сан-Франциско предложил технологическим компаниям заключить подобное соглашение.

«Прошлогодние разрушительные кибератаки повредили, уничтожили и разрушили системы по всему миру. Эти атаки становятся все более сложными… и обыденными», — говорится в заявлении Смита, опубликованном в блоге Microsoft. По его словам, технологические компании первыми несут ответственность за кибербезопасность.

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