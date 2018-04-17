Победа Дональда Трампа на выборах в США была большой удачей для всех противников президента РФ Владимира Путина. Такое мнение выразил российский политолог Андрей Пионтковский в авторской программе главного редактора интернет-издания "ГОРДОН" Алеси Бацман на телеканале "112 Украина". "Демократы настолько были взбешены победой Трампа, что они стали стопроцентными ярыми антипутинистами. Этот их антипутинизм довольно коньюнктурен, это, прежде только, антитрампизм. Им нужно было бить по Трампу, а самое уязвимое место у Трампа, это Путин и довольно странные отношения с ним", – отметил политолог. | Пионтковский: Демократы настолько были взбешены победой Трампа, что стали ярыми антипутинистами Фото: Сергей Крылатов / Gordonua.com В октябре 2016 года власти США официально обвинили Россию во взломе серверов американских партий, а также во вмешательстве в процесс президентских выборов в стране. В Кремле эти обвинения назвали "ерундой".8 ноября 2016 года республиканец Трамп был избран президентом США.В опубликованном докладе ЦРУ говорится, что Путин лично приказал начать кампанию по вмешательству в выборы в США.видео Видео: 112 Украина / YouTube Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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