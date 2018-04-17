В Украинской православной церкви Московского патриархата согласились на появление собственной автокефальной поместной церкви, но в канонических началах. Об этом в Facebook написал заместитель председателя Отдела внешних церковных связей УПЦ МП протоиерей Николай Данилевич.

"Думаю, что это все закончится большим пшиком, как это было много раз до этого. Будет много шума в СМИ, и на этом все закончится. Начинать такую работу нужно с УПЦ Московского патриархата, а не с ее сепаратных частей. Пиджак к пуговице не пришивают, а наоборот, пуговицу к пиджаку. УПЦ МП выступает за преодоление разделения и за Единую Церковь,передает со ссылкой на .

Власть хочет эту тему использовать, чтобы остаться на второй срок. Хотелось бы напомнить следующее: еще никто в нашей стране на церковной теме не смог этого сделать. Провалы на этой теме были, а выигрышей то я не помню.

Обсуждение президента с главами фракций вопрос о создании единой Украинской православной церкви не в его компетенции. Это звучит так же странно, если бы мы написали: "Митрополит Онуфрий собрал заседание Священного Синода УПЦ. Вопрос будет касаться вступления Украины в ", - пояснил он и добавил, что невозможно решать судьбу церкви без самой церкви", - написал Данилевич.

17 апреля президент подписал обращение к Вселенскому патриархату с просьбой предоставить томос Украинской поместной автокефальной церкви и попросил Верховную Раду поддержать эту инициативу. Патриарх УПЦ КП Филарет поддержал решение президента Порошенко и выразил надежду, что Вселенский Патриарх решит признать украинскую церковную автокефалию.

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