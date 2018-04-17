прежний председатель Высшего хозяйственного суда Украины Виктор Татьков подал требование на получение убежища в Австрии. Об этом говорится в решении Печерского районного суда Киева, передает

Согласно решению, в суд поступило ходатайство Департамента спецрасследований ГПУ об избрании меры пресечения Татькову в виде содержания под стражей.

В обосновании ходатайства, в частности, отмечается, что "согласно сообщению компетентных органов Республики Австрия, ЛИЦО_3 (В.Татьков - ред.) не согласился на упрощенную процедуру выдачи в Украину и подал требование на получение убежища в Австрии, свидетельствует об умышленном его уклонении от следствия и суда".

В решении также отмечается, что прокуратура Вены направила требование в Федеральное управление полиции при Федеральном министерстве внутренних дел и получила ответ, где указано, что на 8 февраля 2018 года Татьков не состоит в международном розыске.

Поэтому суд отказал ГПУ в аресте экс-председателя Высшего хозяйственного суда Украины.

Напомним, 18 октября 2016 года Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко сообщил, что объявлено о подозрении судьям Высшего хозяйственного суда Украины Артуру Емельянову и Виктору Татькову, которым инкриминируют совершение преступлений, предусмотренных ч.2 ст.376, ч.2 ст.376-1 УК Украина.

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