Мессенджер использует встроенные возможности обхода блокировок. Речь идет, например, о переносе трафика на сторонние облачные сервисы Amazon и Google. Роскомнадзор, в свою очередь, обещает продолжить блокировку всех ресурсов, связанных с мессенджером.

Основатель Telegram Павел Дуров сообщил, что будет выплачивать из своих личных средств «миллионы долларов» на поддержку прокси-сервисов и VPN, информирует svodka.net.

«В рамках Цифрового Сопротивления — децентрализованного движения в защиту цифровых свобод и прогресса — я начал выплачивать биткоин-гранты администраторам proxy и VPN. В течение этого года буду рад пожертвовать миллионы долларов личных средств на эти цели», — написал Дуров на своей странице «ВКонтакте».

«Хотя российский рынок не составляет существенной доли пользовательской базы Telegram, он важен нам по личным соображениям», — добавил Дуров, призвав остальных «присоединяться и участвовать — настройкой прокси/vpn серверов или их финансированием».

16 апреля Роскомнадзор начал блокировку Telegram на территории России. Однако у многих пользователей мессенджер продолжил работать даже без сервисов обхода блокировок — VPN (виртуальных частных сетей) и прокси (промежуточных серверов).

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Как ранее пояснял Павел Дуров, мессенджер использует встроенные возможности обхода блокировок. Речь идет, например, о переносе трафика на сторонние облачные сервисы Amazon и Google. Роскомнадзор, в свою очередь, обещает продолжить блокировку всех ресурсов, связанных с мессенджером.

Владельцы сервисов обхода блокировки стали получать уведомления от Роскомнадзора об угрозе блокировки их ресурсов в связи с «призывами к массовым беспорядкам и осуществлению экстремистской деятельности». Ведомство начало массово прибавлять в «черный список» IP-адреса Amazon и Google. Основанием стало постановление Генпрокуратуры от 4 декабря 2015 года — его невозможно найти в открытом доступе, хотя оно использовалось для блокировки сотен ресурсов в интернете.

К вечеру 17 апреля надзорное ведомство заблокировало более 16 миллионов IP-адресов Amazon и Google, согласно данным сайта 2018.schors.spb.ru, на котором отслеживаются изменения в «черном списке» Роскомнадзора. В соцсетях появлялись сообщения о проблемах в работе различных сервисов и сайтов, использующих ресурсы этих компаний.

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Telegram был заблокирован в России по решению Таганского районного суда от 13 апреля из-за отказа администрации передать ФСБ ключи шифрования переписки пользователей.

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