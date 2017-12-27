Поднятие в среднем зарплаты до 16 тысяч гривен может заставить украинцев не ездить на заработки в другие страны

Об этом заявил вице-премьер-министр Украины Геннадий Зубко, передает пресс-служба Кабмина, передает со ссылкой на .

«Если в среднем зарплата поднимется до 16 тысяч гривен, то это даст возможность удерживать людей в Украине», — считает чиновник.

По словам Зубко, небольшая разница в зарплате в Украине по сравнению с европейской поможет никуда не ехать.

«Работник, который едет в Польшу, получает зарплату — 800-1000 евро, или 25-30 тысяч гривен», — подчеркнул чиновник.

При этом Зубко заявил, что на работе в Польше находится более миллиона украинцев.

Также, по словам министра, в других странах Восточной Европы новые предприятия строят с расчетом на украинских трудовых мигрантов.

Сводка.нет - Новости Украины и Мира