Жанна Власенко, получившая травмы в ДТП в центре Харькова, после получения денег отказалась от претензий к водителю Lexus Алене Зайцевой и требует от водителя Volkswagen Геннадия Дронова также возместить ей материальный и духовный убыток. Власенко отказалась от любых претензий к Зайцевой Фото: Жанна Власенко / Facebook "В исковом требовании отмечается, что обвиняемая Зайцева охотно возместила 100 тыс. грн причиненного ущерба, то есть выполнила исковые требования в полном объеме. Претензий материального и морального характера к Зайцевой потерпевшая Власенко не имеет", – сказал судья.В то же время Власенко просит взыскать со второго обвиняемого по делу, водителя Volkswagen Геннадия Дронова материальный и духовный ущерб в той же сумме – 100 тыс. грн."Любой водитель, совершивший ДТП, должен, независимо от виновности или невиновности, возместить в полном объеме ущерб", – пояснил позицию потерпевшей ее представитель.18 октября 2017 года в Харькове на пересечении улицы Сумской и переулка Мечникова автомобиль Lexus RX350 столкнулся с Volkswagen Touareg, вылетел на тротуар и сбил пешеходов.В результате ДТП погибло шесть человек, еще пятеро получили травмы разной степени тяжести.За рулем Lexus была 20-летняя приемная дочь харьковского бизнесмена Василия Зайцева Алена, а за рулем Volkswagen – 49-летний бизнесмен Геннадий Дронов. Оба участника ДТП находятся под стражей.Семья Зайцевой опубликовала обращение к семьям погибших и пострадавших в результате ДТП, в котором обещала сделать для них все, что в ее силах.Власенко, получившая травму головы и костей таза, на момент аварии была беременной. 24 января 2018 года она родила дочь. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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