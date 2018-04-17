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ДТП в Харькове. Одна из пострадавших получила 100 тыс. грн от Зайцевой и требует такую же сумму от Дронова
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17.04.2018 22:46
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Жанна Власенко, получившая травмы в ДТП в центре Харькова, после
получения денег отказалась от претензий к водителю Lexus Алене
Зайцевой и требует от водителя Volkswagen Геннадия Дронова также
возместить ей материальный и духовный убыток. Власенко отказалась
от любых претензий к Зайцевой Фото: Жанна Власенко / Facebook "В
исковом требовании отмечается, что обвиняемая Зайцева охотно
возместила 100 тыс. грн причиненного ущерба, то есть выполнила
исковые требования в полном объеме. Претензий материального и
морального характера к Зайцевой потерпевшая Власенко не имеет", –
сказал судья.В то же время Власенко просит взыскать со второго
обвиняемого по делу, водителя Volkswagen Геннадия Дронова
материальный и духовный ущерб в той же сумме – 100 тыс.
грн."Любой водитель, совершивший ДТП, должен, независимо от
виновности или невиновности, возместить в полном объеме
ущерб", – пояснил позицию потерпевшей ее представитель.18
октября 2017 года в Харькове на пересечении улицы Сумской и
переулка Мечникова автомобиль Lexus RX350 столкнулся с Volkswagen
Touareg, вылетел на тротуар и сбил пешеходов.В результате
ДТП погибло шесть человек, еще пятеро получили травмы разной
степени тяжести.За рулем Lexus была 20-летняя приемная дочь
харьковского бизнесмена Василия Зайцева Алена, а за рулем
Volkswagen – 49-летний бизнесмен Геннадий Дронов.
Оба участника ДТП находятся под стражей.Семья Зайцевой
опубликовала обращение к семьям погибших и пострадавших в
результате ДТП, в котором обещала сделать для них все, что в ее
силах.Власенко, получившая травму головы и костей
таза, на момент аварии была беременной. 24 января 2018
года она родила дочь.
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