На месте событий правоохранители обнаружили группу лиц в балаклавах и бронежилетах, которые бегали по крыше парковки и стреляли

Во вторник, 17 апреля, в Одессе на Люстдорфской дороге произошел конфликт со стрельбой, есть пострадавшие, информирует svodka.net.

Об этом сообщает «Думская».

По информации издания, группа вооруженных людей напала на автостоянку «Вымпел-11», что в районе улицы Костанди, из-за которой в конце марта больше суток перекрывали Люстдорфскую. Местный стояночный кооператив противостоит общественной организации некоего Гайдара Казимирчика «Защита Одессы», которой мэрия с прошлого года начала передавать проблемные стоянки без документов.

В заявлении полиции по поводу инцидента сообщается, что на месте событий правоохранители обнаружили группу лиц в балаклавах и бронежилетах, которые бегали по крыше парковки и стреляли. Также они использовали шумовые гранаты.

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Есть информация о трех пострадавших, двое ранены тяжело, один легко.

Как заявляет полиция, все участники конфликта задержаны.

По поводу того, кто первый открыл огонь, сведения разнятся. По словам очевидцев, первым огонь открыл Казимирчик — он выстрелил в живот представителю кооператива Юрию Волошину. В «Защите Одессы» утверждают, что стрельбу начала противная сторона.

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