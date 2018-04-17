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Ученые случайно разработали фермент, перерабатывающий пластик
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17.04.2018 22:54
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Открытие учеными нового фермента поможет решить проблему
загрязнения пластиком окружающей среды. Эксперты посчитали, что в
мировой океан ежегодно выбрасывают более 8 млн тонн пластика Фото:
ЕРА В Японии на заводе по переработке пластмасс были обнаружены
бактерии, способные поглощать пластик. Изучая эти бактерии, ученые
создали фермент, который по скорости переработки превзошел
обнаруженные бактерии."Это неожиданное открытие говорит о том, что
есть возможности для дальнейшего улучшения работы этих ферментов,
приближая нас к решению по борьбе с постоянно растущей горой
выброшенного пластика", – сообщил биолог Джон МакГихан из
Университета Портсмута в Великобритании.Открытый фермент увеличил
скорость переработки пластика на 20%, однако исследователи
продолжают работу над улучшением фермента. По их словам,
эффективность фермента можно увеличить настолько, что его можно
будет использовать для быстрого разрушения пластикового
мусора.Издание Science Alert писало, что в мировой океан
ежегодно выбрасывают более 8 млн тонн пластика. Если ничего не
изменится, то к 2050 году в океане будет больше пластика, чем рыбы.
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