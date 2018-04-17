Открытие учеными нового фермента поможет решить проблему загрязнения пластиком окружающей среды. Эксперты посчитали, что в мировой океан ежегодно выбрасывают более 8 млн тонн пластика Фото: ЕРА В Японии на заводе по переработке пластмасс были обнаружены бактерии, способные поглощать пластик. Изучая эти бактерии, ученые создали фермент, который по скорости переработки превзошел обнаруженные бактерии."Это неожиданное открытие говорит о том, что есть возможности для дальнейшего улучшения работы этих ферментов, приближая нас к решению по борьбе с постоянно растущей горой выброшенного пластика", – сообщил биолог Джон МакГихан из Университета Портсмута в Великобритании.Открытый фермент увеличил скорость переработки пластика на 20%, однако исследователи продолжают работу над улучшением фермента. По их словам, эффективность фермента можно увеличить настолько, что его можно будет использовать для быстрого разрушения пластикового мусора.Издание Science Alert писало, что в мировой океан ежегодно выбрасывают более 8 млн тонн пластика. Если ничего не изменится, то к 2050 году в океане будет больше пластика, чем рыбы. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



последние сводки сводки пластика что бактерии фермент фермента Теги: мир