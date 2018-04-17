В Национальной оперетте Украины 20 апреля состоится “Вечер венгерской музыки” с участием артистов Будапештского театра оперетты и мюзикла, передает

В оперетте отметили, что дружеские отношения Национальной оперетты Украины с Будапештским театром оперетты и мюзикла и с Посольством Венгрии в Украине cтали залогом развития и углубления культурных и театральных связей. Театрально-концертный проект, в котором звучит музыка венгерских композиторов, стал ежегодным и 20 апреля 2018 года состоится уже в пятый раз.

"Музыка - искусство космополитическое, для нее нет границ, она нас объединяет", - отметил генеральный директор-художественный руководитель Национальной оперетты, н.а. Украина Богдан Струтинский.

В свою очередь Чрезвычайный и Полномочный Посол Венгрии в Украине Эрно Кешкень добавил, что "для нас большая весть, что в Национальной оперетте Украины происходит Вечер венгерской музыки. Между театрами уже сложилась добрая традиция представлять общие художественные проекты. Спасибо украинским партнерам за возможность представлять жемчужины нашей музыки в Киеве".

В Международном концерте "Вечер Венгерской музыки", созданном при поддержке Посольства Венгрии в Украине, прозвучат инструментальные и вокальные произведения, будут представлены балетные номера. Композиции и арии из любимых оперетт Ференца Легара, Имре Кальмана, др. прозвучат в исполнении солистов Будапештского театра оперетты и мюзикла и артистов Киевского национального академического театра оперетты.

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