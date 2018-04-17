|
Наблюдатели миссии ОБСЕ посетили в больнице попавших под обстрел сотрудников Донецкой фильтровальной станции
|
17.04.2018 23:02
|
Патруль Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ уточняет
обстоятельства обстрела автобуса с сотрудниками Донецкой
фильтровальной станции, в результате которого пять человек получили
ранения. Вчера 23.47 | комментариев: Патруль Миссии отправился в
Ясиноватую Фото: OSCE SMM - Special Monitoring Mission to Ukraine /
Facebook В данный момент патруль уточняет обстоятельства обстрела
автобуса с сотрудниками Донецкой фильтровальной станции, в
результате которого пять человек получили ранения. Один из них
находится в тяжелом состоянии. Инцидент произошел 17 апреля в
15.40. Исполняющий обязанности директора коммунального предприятия
"Вода Донбасса" Александр Евдокимов сообщил, что 18 апреля
станцию, вероятно, закроют.Донецкая фильтровальная станция
находится между Авдеевкой и Ясиноватой, которую оккупировали
боевики "ДНР". Она частично обеспечивает водой Авдеевку,
Красногоровку и Верхнеторецкое, которые находятся под контролем
Вооруженных сил Украины. Также станция дает воду оккупированным
боевиками населенным пунктам: частично Донецку, Ясиноватой,
поселкам Васильевка и Спартак.Вооруженный конфликт на востоке
Украины начался в апреле 2014 года. Боевые действия ведутся
между Вооруженными силами Украины и пророссийскими боевиками,
которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей.
Сводка.нет - Новости Украины и Мира