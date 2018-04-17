Патруль Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ уточняет обстоятельства обстрела автобуса с сотрудниками Донецкой фильтровальной станции, в результате которого пять человек получили ранения. Вчера 23.47 | комментариев: Патруль Миссии отправился в Ясиноватую Фото: OSCE SMM - Special Monitoring Mission to Ukraine / Facebook В данный момент патруль уточняет обстоятельства обстрела автобуса с сотрудниками Донецкой фильтровальной станции, в результате которого пять человек получили ранения. Один из них находится в тяжелом состоянии. Инцидент произошел 17 апреля в 15.40. Исполняющий обязанности директора коммунального предприятия "Вода Донбасса" Александр Евдокимов сообщил, что 18 апреля станцию, вероятно, закроют.Донецкая фильтровальная станция находится между Авдеевкой и Ясиноватой, которую оккупировали боевики "ДНР". Она частично обеспечивает водой Авдеевку, Красногоровку и Верхнеторецкое, которые находятся под контролем Вооруженных сил Украины. Также станция дает воду оккупированным боевиками населенным пунктам: частично Донецку, Ясиноватой, поселкам Васильевка и Спартак.Вооруженный конфликт на востоке Украины начался в апреле 2014 года. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины и пророссийскими боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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