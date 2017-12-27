А если сбежит, что делать России с пост-майданной Украиной?

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Украинских экспертов вдруг «прорвало» и они наперебой стали рассказывать, что на Украине все слишком плохо. Так, политолог Вадим Карасев, выступая на пресс-конференции 23 декабря, вдруг сообщил, что Украина в 2018 году пройдет через распад государственности, а режим Порошенко бьется в агонии. Такие откровения ИА «Интерфакс-Украина», в здании которого и проходило громкое выступление о «падении Украины на уровень плинтуса», побоялось размещать на своем сайте.



В тот же день В. Карасева поддержал его киевский коллега Виктор Небоженко, который , что если завтра Порошенко побежит в Испанию, то послезавтра половина пропорошенковской фракции в Верховной Раде (ВРУ) не признается в знакомстве с Петром Алексеевичем.

Тем самым В. Небоженко актуализировал мартовское высказывание экс-нардепа ВРУ Владимира Олейника о том, что по данным украинской таможни и СБУ, Порошенко в Испанию два самолета с деньгами и художественными ценностями под видом дипломатического груза, чтобы иметь возможность потом налегке убежать в эту страну Евросоюза. Получателем имущества был посол Украины в Испании, который, по словам В. Олейника, является «хорошим другом» Порошенко и присматривает за заграничным домом «главного кондитера» Украины.

Даже украинский адвокат Татьяна Монтян, 11 декабря в прямом эфире передачи «Хороший и плохой» в студии интернет-канала «Клименко Тайм», выдала необдуманно такую фразу (см. на 32:50): «Я уж не знаю, чего Трамп должен предложить Путину, чтобы Путин согласился взять нас назад. Не вижу я никаких для него плюсов в этом деле. Зачем ему полностью разваленная страна, населенная тупоголовыми «кастрюлями», «бандерами», «фашиками» и прочими дебилами? Когда отсюда уехало все сколько-нибудь работоспособное и вменяемое население».

Конечно, можно предположить, что В. Карасев и В. Олейник, находясь в качестве часто приглашаемых гостей на российских телеканалах, в данном случае выполняют определенный политический заказ в преддверии выборов президента России в интересах конкретного кандидата (надеюсь, понятно какого?): показывать малоадекватную Украину на фоне более адекватной политической жизни России. А у Т. Монтян просто стиль такой — эпатировать публику в любое время и в любом месте, не отдельно стесняясь в выражениях.

Однако, если допустить, что все они говорят искренне, то получается следующее.

Украина изначально создавалась как антироссийский проект, с пропольской подложкой и ориентацией на Запад. В советское время большевики стремились наполнить этот проект новым содержанием, но только лишь усугубили процесс: украинство как политическая ориентация превратилась во фронду и стала еще более деструктивной.

Можно сказать, что именно украинские события были решающими в демарше «верхушек» советских республик и определили развал СССР в интересах нарождающихся нацкланов (а по сути — ОПГ и ОПС): начиная от первых прообразов майдана и «оранжевых революций» — шахтерских забастовок в Донбассе 1989 года и студенческих голодовок в Киеве в октябре 1990, — продолжая демаршем ВС УССР с принятием акта о независимости 24 августа 1991 года — в разрез Референдуму от 17 марта 1991 года о сохранении СССР, и заканчивая теми же преступными Беловежскими «соглашениями», в которых активно участвовал секретарь ЦК КПУ по идеологии Леонид Кравчук и прочие представители КГБ УССР типа Евгения Марчука сотоварищи.

Незаконность выхода УССР из состава СССР и последующее наращивание антироссийской риторики свидетельствуют о том, что именно такая Украина и была нужна всем разрушителям Союза — не столько антироссийская, сколько торпедирующая любую интеграцию на постсоветском пространстве. Помнится, очень любил себя считать главным могильщиком СССР Збигнев Бжезинский, который хвастался этим перед студентами Юридической академии имени Ярослава Мудрого в Харькове, посетив город в середине 1990-х годов.

Но его российские и украинские коллеги-разрушители также делали все, чтобы показать: выйдя из СССР, Украина — не Россия и никогда ею не будет. А следовательно ей можно разлагаться политически и интеллектуально, скатываясь с уровня индустриальной державы на уровень воинствующей спекулятивно-клептократической экономики. И никто ей слова не скажет, ибо у нее есть «независимость и прочие причиндалы».

В результате 25 лет деградации украинского социума привели к тому, что Украину сегодня никому не жалко. Ее развал выгоден всем и каждому: США мешает России оформить потенциальную союзническую для Москвы территорию; Европа, потакая «руине», находит себе источник дешевой рабочей силы, более выгодный и образованный, нежели «понаехавшие» несколько лет назад несоциализируемые арабы с неграми. А Россия нейтрализует или ослабляет потенциальный вражеский плацдарм, с которой Запад может шарахнуть по европейской части РФ какими-нибудь ракетами в случае начала войны.

То есть получается, что Украина в стратегическом плане мало кому интересна в качестве развивающейся державы. В том числе и своим «высшим эшелонам», которые там вообще несамостоятельны были с самого начала «нэзалежности». И если позицию США и Европы как противостоящей Москве стороны понять можно, то невнятность в позиции России объяснить очень трудно. Это, если не прибегать к определению, все равно что развал Союза был а-ля бандитским разделением зон влияния между нацкланами, причем разделение было одобрено и «освящено» Западом, следовательно вмешиваться в дела Киева для Москвы было наложено табу с самого начала.

Понятно, конечно, что в сегодняшнем виде бывшие украинские территории социально нестабильны, экономически убыточны, заражены полу- и криминальными отношениями и, в большинстве своем, будут представлять кучу проблем для любого государства, согласившегося присоединить к себе эти земли. Однако, если начать вести речь о полном закрытии нежизнеспособного украинского проекта и рекультивации социального и информационного поля, пусть даже и без присоединения территорий, то позитивные сдвиги не заставят себя ждать.

Но для этого нужны политическая воля и смелость, а не рассусоливание заезженных фраз «о праве наций на самоопределение»! Нет на Украине никакой нации и не было изначально — есть лишь имитация со структурированием маргинализирующихся деклассированных элементов, которые уже четверть века «не сеют, не пашут, не строят».

Более того, игнорирование развития украинского «гуляй-поля», которое менее структурировано, чем махновская вольница образца 1918 года, может привести к образованию на границах России большого проблемного социального болота, «миазмы» и «разливы» которого будут постоянно распространяться на сопредельные государства. А если еще вспомнить о 4,5-5 миллионах «стволов», находящихся на руках у населения, о чем говорила в упомянутом эфире Татьяна Монтян, то можно понимать, что соседство с таким неуправляемым «территориальным образованием» будет малоприятно для всех соседей нынешней Украины.

Нужно не просто реагировать на проявления украинского беспорядка, а задавать ему такие рамки в политическом и информационном ключе, которые бы со временем ликвидировали и русофобию, и укронацизм.

Но для этого у России должна быть своя стратегия развития и своя идеология. Первой пока что нет, а вторая не предусмотрена Конституцией РФ. Ну а раз так, то и будет Украина оставаться головной болью и для себя самой, и для своих соседей.

И совершенно безразлично пока что: куда и как сбежит или нет зарвавшийся олигарх Порошенко и какой следующий олигарх придет к власти. Развалится или нет постмайданно-нациковская Украина, чтобы потом появилась Украина националистически юлько-тимошенковская или квази-российско-паразитарная януковическо-ахметовская...