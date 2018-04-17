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В Житомирскую область нелегально ввезли 90 тонн "чужого" мусора
17.04.2018 23:08
В Житомирскую область нелегально ввезли 90 тонн "чужого" мусора По теме:

В Житомирскую область нелегально ввезли 90 тонн мусора, отходы обнаружили близко селе Барвиновка.

В отходах нашли документы, указывающие на то, что только привезли их со Львова.  Обнаружили и чеки львовского банка,передает со ссылкой на .

По словам старосты Барвиновского округа Николая Гордийчука, мусор привезли в ночь с 13 на 14 апреля. Однако, высыпали его за пределами села, где редко ходят люди, следовательно обнаружили его только вчера 16 апреля.

"Мы только что убрали в селе мусор перед Пасхой и проводами. И тут на тебе, подбросили чужое. Что с ним делать, понятия не имею. И однозначно, что буду просить местные хозяйства, чтобы помогли решить эту проблему", - пожаловался староста.

Николай Гордейчук считает, что на место для выгрузки отходов указал кто-то из местных.

 







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