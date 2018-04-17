Сегодня 17 апреля Савченко прошла наконец-то полиграф, после чего в СМИ попало фото парламентария после месяца голодовки.

Фото Савченко показала «Украинская правда».

Голодающая с 23 марта Савченко выглядит нормально, она была одета во все тот же свитер, в котором была на суде, где и объявила о намерениях прекратить есть. Никаких кардинальных изменений в ее внешности нет.

Мать и сестра Савченко недавно уверяли, что нардеп похудела чуть ли не на 15 килограмм. Савченко вообще ничего не ест, только пьет воду и курит сигареты.

Она лишь ненадолго прервала голодание, чтобы подготовиться к полиграфу, но потом опять возобновила голодный протест. Его она намерена прекратить только тогда, когда окажется на свободе.

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