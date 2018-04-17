Информационная революция уже состоялась, и ваши железные дуболомы из «Роскомнадзора» с топорами наперевес вызывают не испуг, а смех. И его громкость и массовость будут только нарастать

Об этом на своей странице в ФБ написал Геннадий Гудков.

Все-таки российская власть быстро деградирует. Привычка руководителей страны мыслить дуболомно становится второй натурой. К тому же, нынешний режим так сильно боится своего народа, его прав на тайну переписки и телефонных разговоров (гарантируются, кстати, Конституцией РФ), что готов действовать как слон в посудной лавке. Это я, конечно, про блокировку «Телеграма». В результате масштабных поисков путей распространения гонимого мессенджера в России второй день обвал: вчера-сегодня остановились некоторые платежные системы, «заглючили» системы регистрации пассажиров в аэропортах и вокзалах, возникли проблемы у Мегафона и других операторов связи. И это только начало, информирует svodka.net.

Причина происходящего проста: Роскомнадзор хочет прихлопнуть маленькую и ловкую мышку огромной шипастой дубиной, и лупит ей без разбора по площадям.

Ситуация с борьбой российского режима против Интернета напоминает мне мрачные времена Средневековье, когда в Европе пытали и жгли алхимиков, философов, астрономов и вообще всех, кто утверждал, что Земля не имеет форму чемодана, а вращается вокруг Солнца. Те дебилы, которые 700 лет назад пытались остановить прогресс, благополучно и бесславно вымерли, на смену им пришли другие. И тоже от имени государства, борющегося с прогрессом. Чего на самом деле хочет режим Путина, пытаясь уничтожить «Телеграм» и вообще свободу слова в Интернете? Он желает, как минимум (раз уж ПОКА запретить вообще все нельзя), хотя бы получить ключи от всех ваших квартир, дорогие россияне. На всякий случай, чтобы иметь возможность в любой момент вломиться в ваш дом. Дело в том, что каждый из нас, уважаемые соотечественники, рассматривается режимом как ПОТЕНЦИАЛЬНЫЙ ПРЕСТУПНИК, способный на самые страшные преступления. Или даже еще хуже: подготовку бунта против власти. Именно следовательно режим желает иметь возможность войти к вам тогда, когда полицейские сатрапы сочтут это целесообразным. Без стука и ордера, без решения суда и санкции прокурора. Не в конкретный дом(квартиру), где прячутся террористы и разбойники, уведомив суд и прокурора, а в любой дом в любое время. Вот в чем была суть требований к Телеграм. Но есть у запретов и более конкретная цель, задача сегодняшнего дня: поставить под контроль любую переписку (переговоры) заметных представителей оппозиции. Таковых примерно 30-50 (с регионами не более 200-300 человек) человек на всю Россию. И плевать властям на 15 миллионов остальных пользователей «Телеграма»: кто они такие, чтобы режим думал об их интересах.

Читайте: Россия будет вытеснять США из Сирии. Военный знаток рассказал, откуда появилась определенная поддержка

Идиотизм представителей власти просто зашкаливает. Во-первых, эти 30-50 человек, которые являются одной из главных целей спецоперации против «Телеграма», давно научились блокировки «Роскомпозора» обходить, и с удовольствием рассказывают об этом всем тем, с кем они привыкли общаться по этому каналу. Во-вторых, «Телеграм» получил от режима самый главный сертификат качества: истерика властей вокруг мессенджера подтверждает, что вся переписка и переговоры по этому каналу полностью конфиденциальны. Вот почему «раскрутка» Телеграм идет мощнейшая, и мессенджер в эти дни резко набирает аудиторию. В-третьих, на всякую хитрую ж… всегда находится… новая технология(так скажем). Очевидно, что Интернет, IP-телефония, мессенджеры и проч. уже стали новой цивилизационной реальностью. Они развиваются намного быстрее, чем мозги (если они там еще остались) железных дуболомов из «Роскомнадзора» и других неповоротливых российских «инстанций». Поэтому в схватке софта и топора победителем, непременно, выйдет софт. Просто ум всегда побеждает Невежество: еще 300 лет назад один из героев «Горя от ума» предлагал для полного искоренения ереси «собрать все книги да и сжечь!»

Ну и что, сожгли? Победили книги. Сегодня запреты победит цифра, а завтра — спутанные фотоны в кубитовых процессорах. Их то Вы, господа государственные дуболомы, чем «мочить-то» будете? Отлавливать сачком и разгонять веником? А когда появится Его Величество Искусственный Интеллект, Вы куда побежите? Рубильники на электростанциях отключать? Боюсь, он Вам этого уже не позволит.

Нынешний политический режим давно хочет уничтожить Интернет, ввести тотальную политическую цензуру, контролировать всех и вся. Господа властьпредержащие, может, Вы Оруэлла начитались? Про Большого Брата, который знает все, и захотели нам подарить его навсегда? Не получится, Интернет не даст вам этого сделать. Поздно пить «Боржоми» при отвалившихся почках. Информационная революция уже состоялась, и ваши железные дуболомы из «Роскомнадзора» с топорами наперевес вызывают не испуг, а смех. И его громкость и массовость будут только увеличиваться. P.S. Спасибо Павлу Дурову за верность принципам! Искренне желаю победы «Телеграму» над мракобесием и средневековьем.

Читайте: Это личное: Павел Дуров пообещал миллионы долларов сервисам обхода блокировки Telegram

Сводка.нет - Новости Украины и Мира