Юниорская сборная Украины победила венгров на первенстве мира по хоккею в Киеве В предыдущих встречах подопечные Олега Игнатьева уступили Японии (0:1) и победили Австрию (5:3) Хоккеисты юниорской сборной Украины (игроки до 18 лет) во вторник, 17 апреля, переиграли команду Венгрии на чемпионате мира в дивизионе 1В, который проходит в Киеве - 4:3 (1:1, 2:0, 1:2). Фото: ukrinform.com На ледовой площадке столичного Дворца спорта шайбы в составе "сине-желтых" забросили Феликс Морозов (10, 32 минуты), Никита Кругляков (34) и Дмитрий Даниленко (43), сообщает Укринформ . В других играх третьего тура Италия со счетом 7:1 (2:0, 2:0, 3:1) разгромила Румынию, а австрийцы взяли верх над японцами - 4:0 (2:0, 1:0, 1:0). В предыдущих встречах подопечные Олега Игнатьева уступили Японии (0:1) и победили Австрию (5:3). Турнирное положение: Венгрия - 6 очков, Австрия - 6, Украина - 6, Япония - 6, Италия - 3, Румыния - 0. 18 апреля украинцы сыграют с итальянцами, 20 апреля - с румынами. Добавим, что команда-победительница турнира повысится в классе и будет выступать в дивизионе 1А. Сборная, которая займет последнее место, опустится в дивизион 2A. Юниорская сборная Украины по хоккею победила Австрию в матче чемпионата мира

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