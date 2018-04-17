|Щасливий Вакарчук і багато близнюків: як знімали новий кліп "Океану Ельзи" (ФОТО)
|17.04.2018 23:17
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Новий кліп від групи "Океан Ельзи" на пісню "Без тебе" став першою роботою гурту за останні два роки, що не могло не потішити шанувальників і відео буквально в першу добу набрало кількасот тисяч переглядів та безліч відгуків фанів.
У кліпі, зйомки якого відбувалися у США, Святослав Вакарчук ходить безлюдними вулицями, втім, майже всі, кого йому все-таки вдається зустріти - близнюки.
"Лос-Анджелес, Buena Vista Park (Сан-Франциско), пляж Ель Матадор (El Matador State Beach), шляхи та пустелі Каліфорнії стали місцями дивного світу близнюків, в якому одинак - чужий, підозрілий, незрозумілий…" - йдеться в описі під фотографіями зі зйомок, які напередодні опублікували у мережі.
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