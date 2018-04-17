Самолет авиакомпании Southwest со 149 людьми на борту экстренно сел в Филадельфии после того, как в полете взорвался один из двигателей. Возникли проблемы с одним из двигателей Boeing Фото: ЕРА По словам очевидцев, вскоре после взлета произошел взрыв в левом двигателе лайнера. Осколки повредили обшивку и выбили один иллюминатор.Пассажиры рассказали, что поток воздуха едва не вытянул женщину, сидевшую у этого иллюминатора, наружу. Трое мужчин втащили пострадавшую в салон, она была окровавлена.Представитель Национального совета по безопасности на транспорте США сообщил на брифинге о гибели одного пассажира. Не уточняется, идет ли речь о той же женщине.Филадельфийские пожарные рассказали, что семь человек получили небольшие травмы.Очевидец Марти Мартинес опубликовал в Facebook видео и фотографии из разгерметизировавшегося салона самолета. Пассажиры дышали через кислородные маски во время посадки. https://www.facebook.com/marty.martinez.96/posts/10211397654319286 Bloomberg пишет, что впервые с 12 февраля 2009 года произошел смертельный случай в результате авиапроисшествия на коммерческом рейсе. Во время захода на посадку в Буффало разбился самолет DHC-8, летевший из Ньюарка, погибли все 49 человек на борту. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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