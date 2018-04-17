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В США пассажирский самолет совершил экстренную посадку, один человек погиб
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17.04.2018 23:17
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Самолет авиакомпании Southwest со 149 людьми на борту экстренно сел
в Филадельфии после того, как в полете взорвался один из
двигателей. Возникли проблемы с одним из двигателей Boeing Фото:
ЕРА По словам очевидцев, вскоре после взлета произошел взрыв в
левом двигателе лайнера. Осколки повредили обшивку и выбили один
иллюминатор.Пассажиры рассказали, что поток воздуха едва не вытянул
женщину, сидевшую у этого иллюминатора, наружу. Трое мужчин втащили
пострадавшую в салон, она была окровавлена.Представитель
Национального совета по безопасности на транспорте США сообщил на
брифинге о гибели одного пассажира. Не уточняется, идет ли речь о
той же женщине.Филадельфийские пожарные рассказали, что семь
человек получили небольшие травмы.Очевидец Марти Мартинес
опубликовал в Facebook видео и фотографии из
разгерметизировавшегося салона самолета. Пассажиры дышали через
кислородные маски во время посадки.
https://www.facebook.com/marty.martinez.96/posts/10211397654319286
Bloomberg пишет, что впервые с 12 февраля 2009 года произошел
смертельный случай в результате авиапроисшествия на коммерческом
рейсе. Во время захода на посадку в Буффало разбился самолет DHC-8,
летевший из Ньюарка, погибли все 49 человек на борту.
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