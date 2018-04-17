Два года без работы

— Четыре года коту под хвост! — в сердцах пожаловалась соседка.

Ее сын отучился в вузе (о котором я никогда ничего не слышала, и потому мне трудно будет точно воспроизвести его название), получил диплом экономиста и вот уже почти два года сидит без работы.

— Такие деньги потратили! — сокрушается соседка. — А он мне теперь заявляет: я в продавцы-консультанты с дипломом не пойду! Зря, что ли, учился?

Стране еще нужны программисты?

Кто же нужен отечественным работодателям больше только? И куда пойти учиться сегодня, чтобы через четыре-пять лет не пополнить ряды сотен тысяч украинских безработных? Основной совет экспертов рынка труда не меняется уже несколько лет: хотите, чтобы по окончании вуза у вас не было проблем с поиском работы, — идите в айтишники!

То, что наиболее перспективными являются профессии в IT-сфере, сомнений не вызывает. Правительство, опасаясь утечки мозгов из страны, регулярно старается «накормить» айтишников если не преференциями и льготами, то, по крайней мере, обещаниями. Хотя на зарплаты IT-специалистам и без того жаловаться грех — уже не первый год они являются самыми высокооплачиваемыми сотрудниками на рынке труда, ведь их заработки привязаны к курсу доллара.

— В последние пару лет большинство заявок в наше агентство были на поиск специалистов в IT и производственные компании, — рассказал «КП» в Украине» генеральный директор ESCADRA Recruitment Agency Ltd Юрий Гороховский. — Наши партнеры искали программистов, специалистов по компьютерной безопасности, инженеров-конструкторов, инженеров-механиков, специалистов телекоммуникационной отрасли. Эти специалисты востребованы как в Украине, так и за рубежом — от Дубая до Сан-Франциско. В ближайшие годы их недостаток будет только расти, следовательно могу смело посоветовать идти учиться именно в технические вузы.

Эксперты говорят, что без работы дипломированные программисты остаются редко. Во-первых, айтишник сегодня — это обязательное звено любого офиса. Во-вторых, на рынке работает довольно много профильных компаний. И, наконец, спрос на айтишников, кроме внутренней потребности, объясняется еще и тем, что зарубежные компании, пользуясь особенностями нашего налогообложения, размещают в Украине свои заказы.

— Да, — соглашается директор по странам Восточной Европы компании World Staff Виталий Михайлов. — Если говорить об Украине в перспективе 4-5 лет, то программисты действительно будут востребованы и хорошо оплачиваемы. Но ведь мы ищем профессию на более долгий срок — 10, 20, 30 лет. И вот здесь могут возникнуть проблемы. В не таком уж далеком будущем программное обеспечение будет само себя воспроизводить благодаря искусственному интеллекту, так что программисты останутся без работы.

Будущее — за медиками и аграриями

Если говорить о долгосрочной перспективе — пять и более лет, то, говорит директор агентства Assis-HR Анна Безай, будут востребованы профессии, связанные с космосом, цифровыми технологиями, виртуальной реальностью, разработкой и техническим обслуживанием программ.

Кроме того, продолжает знаток, учитывая, что Украина является аграрной страной, неплохие шансы имеют выпускники сельскохозяйственных вузов, причем эти профессии сейчас сильно «осовременены».

Также в будущем может сохраниться спрос на представителей профессий, связанных с энергосбережением, поскольку в стране довольно много энергозатратных производств и зданий.

Интернет и развитая цифровая связь постепенно вытесняют личное общение, и роботизация эту проблему не решит. Поэтому, говорит Виталий Михайлов, в будущем будет востребовано умение вести успешные переговоры, да и вообще общаться с людьми. Роботы вряд ли смогут заменить переговорщиков, психологов, психоаналитиков и т.д. Хорошие перспективы есть у медиков, особенно это касается направления биоинженерии.

Кстати

Эксперты уверены, что планета не сможет так быстро избавиться от ручного труда, несмотря на широко шагающую по планете компьютеризацию и роботизацию. Даже если представить, что случился предсказываемый фантастами ужас и компьютеры захватили Землю, кто-то же должен будет их исправлять и обслуживать!

Вуз имеет значение!

В то время как за рубежом для дальнейшей карьеры очень важно закончить хороший вуз, у нас долгое время было все по-другому. Для многих сфер бизнеса намного важнее был опыт успешной работы, нежели диплом определенного вуза. К счастью, в последнее время ситуация меняется к лучшему, ведущие вузы постепенно возвращают былой имидж в глазах работодателей.

По словам Виталия Михайлова, работодатели чаще отдают предпочтение выпускникам «старых вузов» с традициями, потому что в них, как правило, труднее учиться. Студенты там не покупают курсовые и дипломы, а работают самостоятельно. Соответственно, имеют хотя бы базовые знания по дисциплине, умеют решать поставленные задачи, в отличие от тех, кто просто сбрасывались родительскими деньгами на сдачу экзамена.

У государства нет понимания, кто ему нужен

Сергей Рыбалка

Сергей РЫБАЛКА, экс-глава комитета ВР по вопросам финансовой политики и банковской деятельности, член фракции Радикальной партии Олега Ляшко:

— На то, какую профессию выберет абитуриент, очень сильно влияет предложение, то есть выбор специальностей, которые предлагает государство как приоритетные. К сожалению, в Украине на стратегическом уровне нет понимания, какие профессии будут нужны нашей экономике уже завтра, не то что через пять лет. Можно сегодня сказать, что перспективной будет ІТ-отрасль или генная инженерия. Но какой смысл государству тратить деньги на подготовку этих специалистов, если после окончания вуза они поедут за границу, а наша экономика попросту не способна будет их «принять». Именно следовательно, когда мы в Радикальной партии говорим о создании новых рабочих мест, речь идет о целом комплексе мероприятий. Это и привлечение новых технологий, и налоговые льготы, и улучшение качества образования. Причем внедрять реформы, которые будут этому помогать, нужно уже сегодня. Чтобы те украинцы, которые этой осенью сядут за студенческие парты, могли интегрироваться в экономику завтрашнего, а не позавчерашнего дня.

Становитесь профессионалом, а не «человеком с дипломом»

Из-за того что окружающий нас мир очень быстро меняется, говорить о «профессиях будущего» очень трудно. Еще 15-20 лет назад даже допотопные мобильные телефоны были экзотикой, а сегодня мы не только общаемся друг с другом с помощью голосовой связи, но и в многочисленных мессенджерах. Смартфон заменяет нам компьютер, навигатор, диктофон, фотоаппарат, плеер, видеокамеру и даже кошелек — и осуществилось это чудо технического прогресса в считаные годы.

Аналогично через 15-20 лет появятся новые технологии, о которых мы сегодня даже понятия не имеем, соответственно, появятся новые профессии.

Так что, резюмирует Виталий Михайлов, для начала нужно определиться с тем, в чем человек талантлив, а для этого пройти профориентацию. Уже в старших классах будущему выпускнику следует определиться, математик он или гуманитарий. Если математик — инженер или не инженер. Если инженер — то в какой именно сфере и т.д.

— Можно, конечно, сказать, что человеку после школы нужно время, чтобы определиться с тем, чем он хочет заниматься в будущем, — говорит знаток. — Но, если взять такой «тайм-аут», теряется темп. Поэтому лучше поступать сразу после школы, но идти в вуз с пониманием, верой, убеждениями, а не решать, куда отнести документы, после сдачи ВНО. Если вы чувствуете, что ваше призвание — именно экономика или юриспруденция, — поступайте, учитесь и станьте классным экономистом или юристом, невзирая на все рейтинги профессий. Становитесь профессионалом, а не «человеком с дипломом».

В технических вузах учиться довольно сложно, но усилия после выпуска будут вознаграждены хорошими предложениями работы, говорит Юрий Гороховский. Тем же, кто склонен к гуманитарным наукам, знаток советует учиться конкретным специальностям, поскольку работодатели не совсем понимают, какую работу предложить, например, выпускнику факультета «международная экономика». Так что выбирайте профессию по душе и способностям и думайте сейчас, какие навыки и знания вы сможете предложить своему будущему руководителю через несколько лет.

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