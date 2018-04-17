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Без транша МВФ Украина не сможет выпустить евробонды, - Минфин
17.04.2018 23:24
Без транша МВФ Украина не сможет выпустить евробонды, - Минфин
Получение финансирования предусматривает выполнение определенных требований фонда
Без получения очередного транша от Международного валютного фонда успешный выход Украины на рынки внешних заимствований практически невозможен.
Без транша МВФ Украина не сможет выпустить евробонды, - Минфин Фото:ukr.media

Об этом в интервью изданию Delo.ua рассказал заместитель министра финансов Сергей Марченко.

"Мы планируем выходить на внешние рынки заимствований, а без МВФ это будет стоить дорого, если это вообще возможно", - сказал Марченко.

В то же время, получение финансирования предусматривает выполнение определенных требований фонда, в частности, повышение стоимости газа для населения, что влечет за собой увеличение расходов бюджета на выплату субсидий и льгот, гарантированных государством.

"Если будет повышение тарифов, нужны будут дополнительные расходы. Мы не являемся сторонниками роста несбалансированных расходов. С другой стороны, мы понимаем, что требования МВФ должны быть реализованы. Чтобы продолжить программу, будет найдено компромиссное решение", - отметил чиновник.

Он пояснил, что пока не ясно, каким образом правительство планирует сбалансировать расходы бюджета с требованиями МВФ. Возможно, это будет частичное поднятие или пересмотр формулы тарифообразования.

"Я пока не готов сказать, какое именно решение. Но переговоры, непременно, нужно продолжать", - подчеркнул Марченко.

Напомним, ранее сообщалось, что Национальный банк ожидает привлечения Украиной 4 миллиардов долларов в 2018-2019 годах от размещения еврооблигаций.

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