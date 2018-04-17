Получение финансирования предусматривает выполнение определенных требований фонда

Об этом в интервью изданию Delo.ua рассказал заместитель министра финансов Сергей Марченко.

"Мы планируем выходить на внешние рынки заимствований, а без МВФ это будет стоить дорого, если это вообще возможно", - сказал Марченко.

В то же время, получение финансирования предусматривает выполнение определенных требований фонда, в частности, повышение стоимости газа для населения, что влечет за собой увеличение расходов бюджета на выплату субсидий и льгот, гарантированных государством.

"Если будет повышение тарифов, нужны будут дополнительные расходы. Мы не являемся сторонниками роста несбалансированных расходов. С другой стороны, мы понимаем, что требования МВФ должны быть реализованы. Чтобы продолжить программу, будет найдено компромиссное решение", - отметил чиновник.

Он пояснил, что пока не ясно, каким образом правительство планирует сбалансировать расходы бюджета с требованиями МВФ. Возможно, это будет частичное поднятие или пересмотр формулы тарифообразования.

"Я пока не готов сказать, какое именно решение. Но переговоры, непременно, нужно продолжать", - подчеркнул Марченко.