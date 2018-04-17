|Без транша МВФ Украина не сможет выпустить евробонды, - Минфин
|17.04.2018 23:24
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Получение финансирования предусматривает выполнение определенных требований фондаБез получения очередного транша от Международного валютного фонда успешный выход Украины на рынки внешних заимствований практически невозможен.
Фото:ukr.media
Об этом в интервью изданию Delo.ua рассказал заместитель министра финансов Сергей Марченко.
"Мы планируем выходить на внешние рынки заимствований, а без МВФ это будет стоить дорого, если это вообще возможно", - сказал Марченко.
В то же время, получение финансирования предусматривает выполнение определенных требований фонда, в частности, повышение стоимости газа для населения, что влечет за собой увеличение расходов бюджета на выплату субсидий и льгот, гарантированных государством.
"Если будет повышение тарифов, нужны будут дополнительные расходы. Мы не являемся сторонниками роста несбалансированных расходов. С другой стороны, мы понимаем, что требования МВФ должны быть реализованы. Чтобы продолжить программу, будет найдено компромиссное решение", - отметил чиновник.
Он пояснил, что пока не ясно, каким образом правительство планирует сбалансировать расходы бюджета с требованиями МВФ. Возможно, это будет частичное поднятие или пересмотр формулы тарифообразования.
"Я пока не готов сказать, какое именно решение. Но переговоры, непременно, нужно продолжать", - подчеркнул Марченко.
Напомним, ранее сообщалось, что Национальный банк ожидает привлечения Украиной 4 миллиардов долларов в 2018-2019 годах от размещения еврооблигаций.