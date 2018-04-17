Единая поместная церковь уже существует в Грузии, Румынии, Болгарии и Сербии, напомнил премьер-министр Украины Владимир Гройсман. Вчера 23.57 | комментариев: Гройсман: Путь к автокефалии украинской церкви начался не сегодня и не вчера Фото: Volodymyr Groysman / Facebook "Путь к автокефалии украинской церкви начался не сегодня и не вчера. Но это тот исторический путь, который мы в конце концов должны пройти. Более 40-миллионная нация с тысячелетней традицией православия заслуживает иметь свою Поместную Церковь. Так же, как Грузия, Румыния, Болгарии или Сербия", – написал он. https://www.facebook.com/volodymyrgroysman/posts/694083427427241 В Украине действует Украинская православная церковь Киевского (УПЦ КП) и Московского патриархатов (УПЦ МП), Украинская автокефальная православная церковь (УАПЦ) и ряд церквей других конфессий.В июне 2016 года Верховная Рада обратилась к вселенскому патриарху Варфоломею с просьбой издать приказ об автокефалии православной церкви в Украине.17 апреля президент Украины Петр Порошенко на совещании с руководством парламентских фракций рассказал, что 9 апреля в Стамбуле провел многочасовую встречу с Варфоломеем и членами Синода."Я могу вам объявить приятную новость, что на сегодняшний день Украина как никогда близка к появлению собственной автокефальной поместной церкви", – подчеркнул глава государства, добавив, что не может пока раскрывать подробности переговоров.После этого УПЦ КП и УАПЦ призвали УПЦ МП поддержать усилия по созданию единой украинской церкви.Заместитель главы отдела внешних церковных связей УПЦ МП Николай Данилевич в ответ заявил, что инициатива завершится "большим пшиком". Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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