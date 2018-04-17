Пользователи социальной сети Twitter в разных странах мира были лишены доступа к ней в связи со сбоем. При попытке зайти на главную страницу сети появлялось сообщение о том, что специалисты Twitter устранят проблему в ближайшее время, пишет со ссылкой на .

В то же время через клиент TweetDeck доступ к сети микроблога по-прежнему возможен.

Отмечено, что на невозможность подключиться к Twitter жалуются пользователи из разных стран мира - Израиля, Анголы, Канады, , Бахрейна, Швеции, Франции, Индии и другие.

Больше только сообщений о сбоях поступало из , Западной Европы и Японии. О сбоях в работе соцсети сообщили и иностранные СМИ.

Официальные представители Twitter пока никак не прокомментировали возникшие у пользователей проблемы.

Ранее сообщалось, что .

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