С таким заявлением на своей странице в Facebook выступил журналист Богдан Буткевич.

«А сейчас будет очень злобный пост. Злобный по поводу ромов. Которые просто-таки заполонили Киев последние несколько недель. И абсолютной бездеятельности полиции. Итак, что мы имеем, если без эмоций? По меньшей мере несколько сотен (а я думаю, не меньше тысячи) представителей этой экзотической народности вдруг приехали в столицу. Скорее только — традиционно из Закарпатья. И начали с того, что полностью оккупировали центральный жд/вокзал», – написал Буткевич.

Ромы в Киеве

Іван Пишта / Facebook

Он подчеркнул, что происходящее трудно описать культурными словами. Ведь на вокзале устроили лагерь несколько сотен ромов, которые нагло себя ведут, грабят людей и спят в залах ожидания.

«О таких мелочах как вонь, антисанитария, шок для тех, кто приезжает в столицу Украины, я даже говорить не буду. Если что был на вокзале в субботу вечером. Смотрел на это все в течение не менее часа. Ни одного полицейского не увидел. Ни одного. Отвечаю за свои слова. Ситуация не изменилась никак и к данному моменту», – подчеркнул журналист.

Он уточнил, что ромы находятся не только на вокзале, разъезжаясь оттуда «на промысел во все точки Киева».

«Буквально и только за сегодня видел огромные отряды на Крещатике, на Дарницкой площади, на метро «Университет», на Севастопольской площади. Это только то, что я собственными глазами наблюдал. Касательно их действий тактики — она ​​крайне проста. Работают группами по 5-6 человек через каждые 150-200 метров. Карманные кражи, обман, мелкий гоп-стоп, попрошайничество — весь традиционный набор. Единственное, что удивляет этот раз, так это то, что очень много маленьких детей. Обычно приезжают молодые мужчины и женщины среднего возраста. Но пока смотрел лично очень много, повторюсь, детей. Которые прекрасно взаимодействуют со взрослыми», – подчеркнул он.

Буткевич добавил, что на вокзале они начинают очень активно «играть» у эскалаторов, где люди едут с сумками в «резиночки». После этого, врезаются в пассажиров и либо сами извлекают из карманов, или провоцируют давку / конфликт.

«Где уже работают взрослые. Собственно, ничего супернового, и все же. Знаю уже несколько знакомых, которые были ограблены. В полицию не обращались, потому что смысла в таких случаях — ноль. Что, кто-то целый лагерь арестует? Уважаемый господин Шкиряк (Зорян Шкиряк). Конечно, не факт, что такой серьезной и озабоченной важными государственными делами человеку как вы, стоит обращать свое внимание на, по вашим словам, человека, который «несет чушь». Но, может, наша замечательная Национальная полиция Украина наконец-то обратит внимание на сабж? Ведь, кажется, как-то этот криминальный беспорядок не слишком вписывается в красивую картинку полного покоя и порядка на улицах столицы», – обратился Буткевич.

Он также уточнил, что не имеет предубеждений относительно ромов.

«Проблема в том, что эта народность сделала частью своего культурного кода асоциальный и, во многом, откровенно криминальный образ жизни. Который весь Киев в очередной раз смотрит последние недели. Уже представляю ответ со стороны полиции. Мол, нет обращений граждан — нет оснований для действий. «Нет тела – нет дела» (с) Ок, считайте этот пост обращением. Надо — завтра еще в эфире об этом расскажу, не вопрос», – резюмировал он.

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