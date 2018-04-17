Федеральное казенное учреждение "Управление федеральных автомобильных дорог" Тамань "является заказчиком строительства Крымского моста

Об этом сообщает " Интерфакс " со ссылкой на текст решения крымского "правительства", которое приняли во вторник, 17 апреля.

"Соответствующее решение приняли после рассмотрения заявления ФКУ "Управление федеральных автомобильных дорог "Тамань" Росавтодора", - пишет агентство со ссылкой на документ.

Федеральная казенная учреждение "Управление федеральных автомобильных дорог "Тамань" является заказчиком строительства Крымского моста.

Отмечается, что транспортный переход соединит Керченский и Таманский полуострова через остров Тузла и Тузлинскую косу.

"Осуществить безвозмездную передачу из собственности Республики Крым в федеральную собственность земельного участка площадью 6530 кв.м, категория земель - земли населенных пунктов, с видом разрешенного использования земельного участка - транспорт, расположенного по адресу: Республика Крым, Керчь, Коса Тузла", - говорится в документе.

Право федеральной собственности на землю возникает со дня утверждения акта приема-передачи.

"Это стандартная процедура передачи земельного участка из собственности субъекта федерации в федеральную собственность под нужды строительства федерального объекта инфраструктуры", - пояснил "Интерфаксу" представитель "Тамани".

"Владельцем участка после завершения процедуры передачи станет Российская Федерация, правообладателем - "Тамань", подведомственный Росавтодору. Оформление передачи земельных участков по проекту находится в завершающей стадии", - уточнил собеседник агентства.

Как сообщалось, российские власти планируют в мае открыть мост в аннексированный Крым через Керченский пролив для легкового транспорта и пассажирских автобусов.