Российский историк и оппозиционер Андрей Зубов считает, что РФ может использовать свои войска для поддержки бывшего президента Армении Сержа Саргсяна, после чего армянский народ может возненавидеть россиян. Зубов: Очень надеюсь, что мы, русские, не воспользуемся новым шансом обрести еще одного врага вместо друга Фото: Andrey Zubov / Facebook "Армяне не верят ни правящей партии, ни ему. Они хотят восстановления демократии и нормальной ротации партий у власти. Они далеко не первый раз выходят на улицы и на этот раз, кажется, народ единодушен", – считает историк.Он отметил, что руководитель протестов депутат Никол Пашинян не боится называть новую революцию "бархатной"."Представляю, с каким ужасом в Кремле смотрят за Арменией. Ведь этот колокол звонит и по ним. В Армении стоят российские войска. Одна просьба Саргсяна и они будут на улицах Еревана. Ума у кремлевских мудрецов хватит, как хватило ума аннексировать Крым четыре года назад и запретить Telegram вчера", – предупредил оппозиционер.По мнению Зубова, в случае применения российской армии для подавления протестов, традиционно дружественный к России армянский народ "возненавидит "Ивана" так, как никогда прежде", а Армения надолго перестанет быть дружественной страной."Войска русские уйдут с позором. Принятие Армении в НАТО исключит опасность со стороны Турции, и от Ирана она будет защищена. Нерешенных территориальных проблем в Армении нет – Карабах формально – другое государство. Как хотел бы я, чтобы в пример кремлевским правителям Саргсян ушел в отставку, а не призывал русских солдат. Это вероятно. А если призовет, Путин пошлет солдат наверняка, и мечтать об ином – глупость", – подчеркнул он.Историк добавил, что внимательно следит за событиями в Армении."Очень надеюсь, что мы, русские, не воспользуемся новым шансом обрести еще одного врага вместо друга", – подытожил он. https://www.facebook.com/andrei.b.zubov/posts/2086346878317319 9 апреля Армения перешла к парламентской форме правления. Армен Саркисян стал первым президентом Армении, избранным в парламенте. До этого глава государства в Армении избирался на всенародном голосовании. С 2008-го по 2018 год президентом Армении был Саргсян.Депутат парламента Армении Пашинян, возглавляющий протесты против премьерства Саргсяна, заявил 17 апреля о начале бархатной революции.16 апреля демонстранты начали акцию гражданского неповиновения, перекрыв несколько улиц Еревана. В этот день на проспекте Баграмяна в столице Армении произошли крупные столкновения между правоохранителями и участниками протестных акций. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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