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Зубов: Представляю, с каким ужасом в Кремле смотрят за Арменией. Ведь этот колокол звонит и по ним
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17.04.2018 23:33
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Российский историк и оппозиционер Андрей Зубов считает, что РФ
может использовать свои войска для поддержки бывшего президента
Армении Сержа Саргсяна, после чего армянский народ может
возненавидеть россиян. Зубов: Очень надеюсь, что мы, русские,
не воспользуемся новым шансом обрести еще одного врага вместо друга
Фото: Andrey Zubov / Facebook "Армяне не верят ни
правящей партии, ни ему. Они хотят восстановления демократии и
нормальной ротации партий у власти. Они далеко не первый раз
выходят на улицы и на этот раз, кажется, народ единодушен", –
считает историк.Он отметил, что руководитель протестов депутат
Никол Пашинян не боится называть новую революцию
"бархатной"."Представляю, с каким ужасом в Кремле смотрят за
Арменией. Ведь этот колокол звонит и по ним. В Армении стоят
российские войска. Одна просьба Саргсяна и они будут на улицах
Еревана. Ума у кремлевских мудрецов хватит, как хватило ума
аннексировать Крым четыре года назад и запретить Telegram вчера", –
предупредил оппозиционер.По мнению Зубова, в случае применения
российской армии для подавления протестов, традиционно
дружественный к России армянский народ "возненавидит "Ивана" так,
как никогда прежде", а Армения надолго перестанет быть
дружественной страной."Войска русские уйдут с позором. Принятие
Армении в НАТО исключит опасность со стороны Турции, и от Ирана она
будет защищена. Нерешенных территориальных проблем в Армении нет –
Карабах формально – другое государство. Как хотел бы я, чтобы в
пример кремлевским правителям Саргсян ушел в отставку, а не
призывал русских солдат. Это вероятно. А если призовет, Путин
пошлет солдат наверняка, и мечтать об ином – глупость", –
подчеркнул он.Историк добавил, что внимательно следит за событиями
в Армении."Очень надеюсь, что мы, русские, не воспользуемся новым
шансом обрести еще одного врага вместо друга", – подытожил он.
https://www.facebook.com/andrei.b.zubov/posts/2086346878317319
9 апреля Армения перешла к парламентской форме правления.
Армен Саркисян стал первым президентом Армении, избранным в
парламенте. До этого глава государства в Армении избирался на
всенародном голосовании. С 2008-го по 2018 год президентом Армении
был Саргсян.Депутат парламента Армении Пашинян, возглавляющий
протесты против премьерства Саргсяна, заявил 17 апреля о
начале бархатной революции.16 апреля демонстранты начали акцию
гражданского неповиновения, перекрыв несколько улиц
Еревана. В этот день на проспекте Баграмяна в столице Армении
произошли крупные столкновения между правоохранителями и
участниками протестных акций.
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