Украина за год выросла в престижном рейтинге сильнейших армий мира Global Firepower – с 30 места, на котором Украина оставалась два года, страна поднялась на 29-е место.

По силе украинская армия оказалась в рейтинге между Грецией, занявшей 28-е место, и Чехией, которая поднялась до 30-го места.

ТОП-5 армий мира остается неизменным – США на первом месте, Россия – на втором, и на третьем месте – Китай. Армия США – самая сильная, на вооружении — 19 авианосцев и более 13 тысяч самолетов и вертолетов. Армия России – чемпион по бронетехнике, армия Китая – самая многочисленная.

Рейтинг лучших армий мира состоит из 136 стран. Для создания рейтинга компания провела комплексное исследование, в ходе которого учла более 50 факторов. Так, страны, которые являются членами НАТО, получили дополнительные баллы, как и страны, у которых есть ядерный арсенал.

Источник

Сводка.нет - Новости Украины и Мира