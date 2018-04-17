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Сытник о "газовом деле": Собираемся передавать в суд обвинительный акт в отношении Онищенко
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17.04.2018 23:41
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В отношении фигуранта "газового дела" внефракционного народного
депутата Александра Онищенко есть согласие на заочное осуждение и
окончательное подозрение, подписанное генеральным прокурором
Украины, сообщил руководитель Национального антикоррупционного бюро
Украины Артем Сытник. Этот материал можно прочитать и на украинском
языке Онищенко покинул Украину 2 июля 2016 года Фото:
aleksandr_onyshenko / Instagram "Если взять "газовое дело",
то только сейчас мы собираемся передавать в суд обвинительный акт в
отношении самого Онищенко. Уже есть дозволение на его заочное
осуждение и подписанное генеральным прокурором окончательное
подозрение", – отметил Сытник.Он добавил, что по последним
эпизодам в отношении как самого Онищенко, так и шести других
фигурантов дела, которые находятся в розыске, нужно сформировать
тысячи томов."Это колоссальная работа! Для расследования "газового
дела" понадобились усилия целого отдела из семи человек", –
подчеркнул глава НАБУ.Онищенко фигурирует в деле о злоупотреблениях
при реализации газа, добытого при участии компании
"Укргазвидобування". По данным следствия, государству был
нанесен убыток на сумму около 3 млрд грн. Следствие установило
причастность к незаконной схеме 29 человек, включая
Онищенко.По информации Генеральной прокуратуры, нардеп
покинул Украину 2 июля 2016 года.5 июля того же года Верховная
Рада поддержала представления генпрокурора о привлечении
к ответственности, задержании и аресте Онищенко. Сам
он отказался присутствовать на заседании парламента,
заявив, что его "подставили и кинули".18 декабря 2017 года
Соломенский районный суд Киева разрешил проводить заочное
расследование в деле Онищенко.В январе 2018 года Специализированная
антикоррупционная прокуратура и Национальное антикоррупционное бюро
Украины обратились к властям Испании и Германии с
просьбой об экстрадиции политика.5 марта Онищенко вручили
новое подозрение.
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