В отношении фигуранта "газового дела" внефракционного народного депутата Александра Онищенко есть согласие на заочное осуждение и окончательное подозрение, подписанное генеральным прокурором Украины, сообщил руководитель Национального антикоррупционного бюро Украины Артем Сытник. Этот материал можно прочитать и на украинском языке Онищенко покинул Украину 2 июля 2016 года Фото: aleksandr_onyshenko / Instagram "Если взять "газовое дело", то только сейчас мы собираемся передавать в суд обвинительный акт в отношении самого Онищенко. Уже есть дозволение на его заочное осуждение и подписанное генеральным прокурором окончательное подозрение", – отметил Сытник.Он добавил, что по последним эпизодам в отношении как самого Онищенко, так и шести других фигурантов дела, которые находятся в розыске, нужно сформировать тысячи томов."Это колоссальная работа! Для расследования "газового дела" понадобились усилия целого отдела из семи человек", – подчеркнул глава НАБУ.Онищенко фигурирует в деле о злоупотреблениях при реализации газа, добытого при участии компании "Укргазвидобування". По данным следствия, государству был нанесен убыток на сумму около 3 млрд грн. Следствие установило причастность к незаконной схеме 29 человек, включая Онищенко.По информации Генеральной прокуратуры, нардеп покинул Украину 2 июля 2016 года.5 июля того же года Верховная Рада поддержала представления генпрокурора о привлечении к ответственности, задержании и аресте Онищенко. Сам он отказался присутствовать на заседании парламента, заявив, что его "подставили и кинули".18 декабря 2017 года Соломенский районный суд Киева разрешил проводить заочное расследование в деле Онищенко.В январе 2018 года Специализированная антикоррупционная прокуратура и Национальное антикоррупционное бюро Украины обратились к властям Испании и Германии с просьбой об экстрадиции политика.5 марта Онищенко вручили новое подозрение. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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