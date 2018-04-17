В России заявили, что обнаружили в сирийском городе Дума лабораторию повстанцев для изготовления химического оружия.

Такое заявление сделал представитель войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) России в Сирии Александр Родионов в эфире "Россия 24", передает со ссылкой на .

"В ходе осмотра города Дума была обнаружена химическая лаборатория и склад химикатов", - сказал он.

По информации Радионова, в "складе" обнаружили тиодигликоль и диэтаноламин, которые используют в изготовлении сернистого и азотистого иприта. В считают, что именно в этой лаборатории изготовили химическое оружие "для постановки растиражированных фейковых сюжетов".

"Кроме того, обнаружен баллон с хлором, подобный использованному боевиками для постановки растиражированных фейковых сюжетов. Можно сделать вывод, что данная лаборатория использовалась незаконными вооруженными формированиями для производства ядовитых веществ", - сообщил Александр Родионов.

Химическая нападение в сирийском городе Дума произошла 7 апреля, в результате чего погибли 70 человек. Страны Запада возлагают ответственность за атаку на президента страны Башара Асада и Россию.

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