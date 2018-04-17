Советник президента Дональда Трампа сказал, что Хейли объявила о введении новых санкций раньше времени и по собственной инициативе.

— Она пошла на опережение. Она проделала отличную работу, она очень профессиональный постпред. В этом вопросе могла быть временная путаница, — сказал Кудлоу.

Кудлоу также отметил, что Белый дом вовсе не собирается отказаться от нового пакета санкций против России и этот вариант все еще рассматривается.

Хейли заявила о новых ограничительных мерах в отношении РФ в воскресенье, 15 апреля. Она пояснила необходимостью усилить санкции в качестве наказание Москве за сотрудничество с Дамаском и укрывательство газовой атаки в Думе.

— Санкции против России на подходе. Министр (финансов Стивен — ИФ) Мнучин объявит о них в понедельник, если он еще этого не сделал, и они будут направлены на все компании, которые работали с техническим оснащением, имевшим отношение к Асаду и применению химического оружия, — заявила Хейли в эфире канала CBS News.

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