Тестирование биометрического контроля, которое началось Пограничников готовят к масштабному введению биометрического контроля Фото: dpsu.gov.ua Целью тестирования является подготовка украинских пограничников к запланированному на 1 января 2018 года масштабному введению системы фиксации биометрических данных. Она заработает с нового года в 157 международных пунктах пропуска для наземного транспорта и в аэропортах.30 августа 2017 года президент Украины Петр Порошенко ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны Украины об усилении контроля за въездом/выездом в Украину иностранцев и лиц без гражданства. Согласно указу, Кабинет Министров должен внести Россию в список государств миграционного риска.Новый порядок въезда заработает с 1 января 2018 года. Для пересечения границы граждане стран, представляющих угрозу для Украины, должны будут иметь биометрический паспорт (если его нет, биометрические данные снимут пограничники).1 сентября Порошенко пояснил, что порядок биометрического контроля будет осуществляться в три этапа."Первый – человек может подать предварительное уведомление о том, что он собирается в Украину и пересечь границу, соответственно, база данных и пограничники будут к этому готовы. Второй – непосредственная фиксация данных на границе, биометрического паспорта или биометрических данных, и третий – фиксация человека в месте, где он планирует находиться", – рассказал президент.24 декабря советник министра внутренних дел Украины Зорян Шкиряк сообщил, что все КПП на границе с государством-агрессором уже оборудованы новейшими системами снятия биометрических данных и подключены к базе данных Интерпола и Европола.26 декабря министерство иностранных дел РФ предупредило своих граждан, которые собираются в Украину, о возможных проблемах при пересечении границы. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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