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Верховная Рада переименовала Переяслав-Хмельницкий
30.10.2019 14:44
Рада переименовала Переяслав-Хмельницкий в Переяслав
Сводка.нет - Новости Украины и Мира
Теги:
политика
события
украина
переяслав
переяслав-хмельницкий
переименовала
рада
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