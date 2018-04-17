Подготовка саммита с участием лидера КНДР Ким Чен Ына ведется на "самом высоком уровне", сказал президент США Дональд Трамп. Этот материал можно прочитать и на украинском языке Трамп исключил возможность встречи с Кимом в США Фото: ЕРА На вопрос, вероятно ли, что его встреча с лидером КНДР Ким Чен Ыном пройдет в Штатах, Трамп ответил отрицательно.Президент не исключил, что переговоры о проведении саммита могут "пойти не так" и он не состоится. Но добавил, что подготовка встречи ведется "на самом высоком уровне".8 марта советник по национальной безопасности Южной Кореи Чхун Ый Йон прибыл в Вашингтон и передал президенту Дональду Трампу письмо от Ким Чен Ына с предложением встретиться.9 марта Трамп подтвердил возможность организации встречи с лидером Северной Кореи. По словам главы Белого дома, в КНДР пообещали не проводить ракетных испытаний до переговоров.По информации СМИ, на встрече с Трампом Ким Чен Ын поднимет вопрос об установлении дипломатических отношений между странами.28 марта Трамп написал в Twitter, что "Ким с нетерпением ждет встречи" с ним.7 апреля телеканал CNN сообщил, что непубличное обсуждение встречи Трампа с Ким Чен Ыном на уровне спецслужб идет "полным ходом". Северокорейская сторона предлагает провести переговоры в Пхеньяне, еще одним вероятным местом встречи рассматривается Улан-Батор. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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