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Трамп заявил, что обсуждаются пять возможных мест его встречи с Ким Чен Ыном
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17.04.2018 23:49
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Подготовка саммита с участием лидера КНДР Ким Чен Ына ведется на
"самом высоком уровне", сказал президент США Дональд Трамп. Этот
материал можно прочитать и на украинском языке Трамп исключил
возможность встречи с Кимом в США Фото: ЕРА На вопрос, вероятно ли,
что его встреча с лидером КНДР Ким Чен Ыном пройдет в Штатах, Трамп
ответил отрицательно.Президент не исключил, что переговоры о
проведении саммита могут "пойти не так" и он не состоится. Но
добавил, что подготовка встречи ведется "на самом высоком уровне".8
марта советник по национальной безопасности Южной Кореи Чхун
Ый Йон прибыл в Вашингтон и передал президенту Дональду Трампу
письмо от Ким Чен Ына с предложением встретиться.9 марта Трамп
подтвердил возможность организации встречи с лидером Северной
Кореи. По словам главы Белого дома, в КНДР пообещали не
проводить ракетных испытаний до переговоров.По информации СМИ, на
встрече с Трампом Ким Чен Ын поднимет вопрос об установлении
дипломатических отношений между странами.28 марта Трамп
написал в Twitter, что "Ким с нетерпением ждет встречи" с
ним.7 апреля телеканал CNN сообщил, что непубличное обсуждение
встречи Трампа с Ким Чен Ыном на уровне спецслужб идет "полным
ходом". Северокорейская сторона предлагает провести
переговоры в Пхеньяне, еще одним вероятным местом встречи
рассматривается Улан-Батор.
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