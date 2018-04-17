Создание копии Титаника заняло 11 месяцев.

Длиной 8 метров, высотой в 1,5 метра и шириной 1,2 метра, копия является самой большой в мире моделью Титаника, построенной из Лего. Для завершения проекта Бриньяру потребовалось 11 месяцев — около 700 часов, сказал он в музее.

« Титаник» затонул 15 апреля 1912 года, пересекая Атлантику из Западной Европы в США. Примерно 1500 человек из 2240 человек погибли после того, как корабль наткнулся айсберг.

Мальчик впервые начал играть с Лего, когда ему было 5 лет, но только после того, как его мать отвезла его в Леголенд в Дании, он начал думать о создании своей собственной модели из Лего.

«К тому времени, когда мне исполнилось 10 лет, я начал думать о том, чтобы построить модель Lego Titanic», — сказал Бриньяр.

Его дедушка, Людвик Балдур Огмундссон, уменьшил первоначальный план корабля, чтобы узнать, сколько кирпичиков Лего ему понадобится. Мальчик сообщил, что это мать, Бьярни Сигрюн Людвиксдоттир, его «тренер и наставник».

«Она помогла мне найти способы сделать эту мечту реальностью. Она помогла мне в общении и следила за тем, чтобы моя цель осуществлялась по графику», — сказал Бриньяр.

Бриньяр добавил, что семья и друзья пожертвовали деньги, чтобы он мог купить все кирпичики Лего, необходимые для проекта. Но создание модели было нелегким делом: мальчик сказал, что он хотел «остановить этот сумасшедший проект» несколько раз, особенно после того, как корабельная корма дважды рухнула.

Однако достичь своей цели Бриньяру помог важный аспект его жизни — мальчик был аутистом.

«Сегодня я понимаю гораздо лучше, что это была не только модель, но и моя история, и что весь процесс помог мне выйти из тумана», — сказал он.

Бриньяр сказал, что прежде чем начать проект, он был «полностью неспособен к общению». Но теперь «это дало мне уверенность», сказал он, добавив, что его оценки поднялись, и его одноклассники теперь «считают меня своим сверстником».

«Быть ​​аутистом может казаться немного страшным, потому что нет лекарств или пилюль, чтобы исправить это, но есть способы стать более функциональным. Моя история дала родителям аутичных детей надежду, что этот диагноз не так страшен », — сказал он.

Его мать повторила его слова.

«Это действительно прекрасное чувство, иметь возможность поделиться с другими родителями, что более чем вероятно обучить аутичных детей преодолевать эти препятствия», — сказала она музею.

Бриньяр сказал, что его дни строительства Лего закончатся; он надеется однажды стать капитаном корабля.

«Я очень доволен и счастлив, что мой проект вдохновил многих других, а также дал мотивацию следовать вашим собственным мечтам », — сказал он.

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